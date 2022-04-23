Волна высоких цен может продлиться до 5 лет, даже если война закончится завтра: заявление Минагрополитики

Волна высоких цен на продукты может продлится в период следующих 3-5 лет, даже если война в Украине закончится очень быстро. Это будет обусловлено желанием многих государств накапливать резервы.

"Египет уже тратит и будет тратить больше. Также эта ситуация подтолкнет их к тому, что кроме текущих закупок они, как и другие страны, я думаю, захотят сформировать большие резервы на подобные случаи. Это тоже разгоняемое цены. То есть даже если бы эта история закончилась волшебным образом завтра, волна высоких цен будет еще 3-5 лет, пока не выровняются настроения, и не будет баланса", – рассказал министр агрополитики Николай Сольский в интервью украинским СМИ.

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Он добавил, что власти на данный момент не видят проблем с продовольствием в Украине. Они есть только там, куда его не можно довезти. "Все видят, что товары, номенклатура в магазинах поубавилась, но она есть. У меня есть чувство, что ситуация начала понемногу восстанавливаться", – указал глава министерства.

По словам Сольского, запасов базовых продуктов в стране хватит на несколько лет, масло – даже на десятилетие. На определенных складах в торговых сетях они небольшие, меньшие, чем до войны. Но те и не могут сформировать большие объемы, так как на это нужны оборотные средства, и такая задача, по сути, не стоит.

"Относительно перечня необходимых товаров. Отдельно нужно добавить, поскольку у нас много зерновых, и часть из них – это корма для животных, то у нас точно есть мясомолочная продукция. И особых поводов для волнений здесь нет", – подытожил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бюро экономической безопасности Украины арестовало в Днепропетровской области предприятие, которое поставляло в РФ титаносодержащее сырье. Стоимость товара занижали, в результате в бюджет недоплатили 10 млн грн.