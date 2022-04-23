В Украине арестовали комбинат российского миллиардера, который поставлял в РФ стратегическое сырье и не платил налоги

Бюро экономической безопасности Украины арестовало в Днепропетровской области предприятие, которое поставляло в РФ титаносодержащее сырье. Стоимость товара занижали, в результате в бюджет недоплатили 10 млн грн.

Об этом сообщает Бюро на своем официальном сайте. "Следствием установлено, что упомянутое предприятие в течение 2020-2021 годов осуществляло экспорт добываемого титансодержащего сырья в адрес предприятий российской федерации и республики Беларусь. По документам комбинат поставлял это сырье якобы австрийской компании", – отмечают в ведомстве.

Издание ЭП со ссылкой на свои источники отмечает, что речь идет об "Демуринском ГОКе". Комбинат разрабатывает Волчанское месторождение в Днепропетровской области. По данным Youcontrol, конечным бенефициаром предприятия является российский миллиардер Михаил Шелков.

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Миллиардер в прошлом возглавлял одну из дочек "Рособоронэкспорта" под руководством Сергея Чемезова, подсанкционного олигарха, возглавляющего сейчас компанию-гиганта по производству оружия "Ростех".

"В дальнейшем, по решению суда, наложен арест на 100% корпоративных прав общества и на счета указанного предприятия, открытых в банковских учреждениях Украины. Директору горно-обогатительного комбината по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль уведомлено о подозрении", – отмечают в Бюро.

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