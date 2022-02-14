Внутренне перемещенным лицам разрешили продлевать помощь через Дію: как это сделать
На портале Дія теперь можно продлить или отменить получение денежной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) без изменения данных. Для этого больше не нужно собирать бумаги и ходить по кабинетам каждые полгода.
Продлить получение помощи можно в несколько кликов. В Дія обнародовали подробную инструкцию, как это сделать (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца):
Сперва нужно авторизоваться на портале (не в приложении) Дія. Сделать это можно с помощью BankID или цифровой подписи.
После авторизации следует перейти в раздел "Услуги", в нем выбрать категорию "Пенсии, льготы и помощь", а уже в ней – "Продление денежной помощи ВПЛ без изменения условий".
В этом разделе нужно нажать на кнопку "Подать заявление". Все данные Дія подтянет из реестров автоматически, их следует только проверить.
После проверки данных нужно нажать кнопку "Далее", это сформирует заявку на продление денежной помощи.
Заявку нужно проверить еще раз и подписать ее электронным ключом.
Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете на портале Дія. О результате рассмотрения заявки Дія должна уведомить с помощью письма на электронную почту.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 8 февраля на портале и в приложении государственных услуг Дія появились новые функции и цифровые документы. Например, теперь все украинцы могут изменить место регистрации онлайн. Для этого нужно лишь указать адрес, по которому вы планируете жить, и получить подтверждение от собственника жилья.
Также украинцы с помощью QR-кода могут передавать техпаспорт на свое авто другому человеку. Это дает ему возможность использовать транспортное средство.