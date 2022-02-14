Внутренне перемещенным лицам разрешили продлевать помощь через Дію: как это сделать

На портале Дія теперь можно продлить или отменить получение денежной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) без изменения данных. Для этого больше не нужно собирать бумаги и ходить по кабинетам каждые полгода.

Продлить получение помощи можно в несколько кликов. В Дія обнародовали подробную инструкцию, как это сделать (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца):

Сперва нужно авторизоваться на портале (не в приложении) Дія. Сделать это можно с помощью BankID или цифровой подписи.

После авторизации следует перейти в раздел "Услуги", в нем выбрать категорию "Пенсии, льготы и помощь", а уже в ней – "Продление денежной помощи ВПЛ без изменения условий".

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В этом разделе нужно нажать на кнопку "Подать заявление". Все данные Дія подтянет из реестров автоматически, их следует только проверить.

После проверки данных нужно нажать кнопку " Далее ", это сформирует заявку на продление денежной помощи.

Заявку нужно проверить еще раз и подписать ее электронным ключом.

Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете на портале Дія. О результате рассмотрения заявки Дія должна уведомить с помощью письма на электронную почту.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 8 февраля на портале и в приложении государственных услуг Дія появились новые функции и цифровые документы. Например, теперь все украинцы могут изменить место регистрации онлайн. Для этого нужно лишь указать адрес, по которому вы планируете жить, и получить подтверждение от собственника жилья.

Также украинцы с помощью QR-кода могут передавать техпаспорт на свое авто другому человеку. Это дает ему возможность использовать транспортное средство.