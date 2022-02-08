Пожилым раздадут смартфоны, "прописка" станет полностью цифровой: в Дії объявили о новых функциях

На портале и в приложении государственных услуг Дія вводятся новые функции. Само приложение обновится, в нем появятся новые виды цифровых документов, а пожилым людям обещают раздать бесплатные смартфоны. Некоторыми новшествами можно воспользоваться уже с 8 февраля.

Об этом стало известно во время Diia Summit, в котором участвует президент Украины Владимир Зеленский. Это уже третий Diia Summit – Министерство цифровой трасформации проводит такие мероприятия для презентации обновлений Дії.

"Два года мы анализировали жизненные ситуации, в которых граждане Украины взаимодействуют с государством. Самые популярные услуги переводили в онлайн", – сказал на открытии саммита Зеленский. По его словам, по состоянию на ферваль-2022 в Дії зарегистрировано почти 14 млн пользоваталей Дії.

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Какие услуги и документы появятся (список обновляется)

Бесплатные смартфоны пенсионерам

Переход к "государству в смартфоне" осложняется тем, что пожилые украинцы зачастую не только не умеют пользоваться интернетом, но и не имеют смартфона. Поэтому в апреле-2022 будет запущена новая государственная программа, заявил президент.

"В скором времени все вакцинированные граждане Украины старше 60 лет получат от государства бесплатный, качественный, современный, быстрый смартфон и льготный тариф", – анонсировал Зеленский.

Эта инициатива связана с выплатой "1000 грн за вакцинацию". Людям 60+ уже разрешается тратить "ковидную тысячу" на лекарства, а в скором времени появится возможность оплачивать с помощью нее коммунальные услуги.

Смена "прописки" (места регистрации)

Эта функция заработала в тестовом режиме еще с декабря 2021 года, а теперь набирает обороты. С 8 февраля она станет доступной для всех украинцев, заявил Федоров. Для регистрации нужно лишь указать адрес, по которому вы планируете жить. и получить подтверждение от собственника жилья.

"Сегодня уходит в прошлое смена места регистрации, или места "прописки", как говорят в народе, или ад, как говорят все, кто хоть раз менял регистрацию", – также анонсировал Зеленский. По его словам, это поможет избежать очередей. Также владельцам ID-паспортов не нужно носить с собой бумажную справку о "прописке".

Шеринг техпаспорта

С помощью QR-кода украинцы смогут передавать техпаспорт на свое авто другому человеку. Это даст ему возможность использовать транспортное средство. Нововведение анонсировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Справка о несудимости

Функция будет работать уже с 8 февраля. Сгенерировать справку о несудимости можно в несколько кликов. Это один из самых популярных в Украине документов. Такая справка нужна для устройства на работу и для военкоматов. Как подсчитал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в год в Украине выдают около 1 млн справок о несудимости.

Выплаты внутренне перемещенным лицам

В Дії уже с 8 февраля можно продлить или отменить получение денежной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) без изменения данных. ВПЛ смогут получить услугу на веб-портале – не нужно собирать бумаги и ходить по кабинетам.

Уведомления о судебных делах

Дія начинает оповещать украинцев о рассмотрении их дел в судах. В частности, в уведомлении сообщается время заседания, указано имя судьи, который занимается делом, все обновления в деле и т.д.

Услуга "Опрос"

По словам Зеленского, это "первый масштабный инструмент электронной демократии". Таким образом украинцы смогут влиять на государственные решения. А государство получит возможность узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени.

Автоматическая регистрация строительства

Раньше такую услугу можно было получить на портале Дія, но ждать рассмотрения нужно было 10 рабочих дней. Теперь регистрация будет происходить полностью автоматически, а результат будет предоставляться заказчику сразу.

Электронная платформа для иностранных студентов

Граждане других стран, которые хотят учиться в Украине, смогут подавать заявления и оформлять документы дистанционно в электронной форме. "В этом году мы запускаем платформу для поступления в Украину. Думаю, что тенденция получения новых студентов в нашей стране будет увеличиваться", – сказал министр.

Цифровой "вид на жительство"

Свидетельство о разрешении на постоянное проживание на территории Украины тоже станет электронным, заверил Федоров. "Это для людей, которые решили остаться в Украине [после учебы], или уже работаеют в Украине", – отметил глава Минцифры.

Онлайн-заявление на регистрацию брака

"Вы решили пожениться. Теперь можно подать онлайн-заявление и лишний раз не общаться с государственными органами", – заявил Федоров.

Помощь одиноким родителям

Речь идет о более чем 100 тыс. человек в год, подсчитал министр. По его словам, цифровизация упростить получение государственной помощи родителям-одиночкам.

Пенсионное удостоверение

Электронный вариант этого документа находится на стадии тестирования, заверил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в приложении Дія в последние месяцы уже появились новые функции: