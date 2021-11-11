Владельцы квартир готовы уменьшать арендную плату: какие предоставлять доводы

Отопительный сезон заставляет владельцев квартир снижать арендную плату. По оценкам экспертов, около 25% арендодателей готовы сделать скидку в пределах 10%. Чтобы ее получить, нужно апеллировать к нескольким моментам – в частности, фактическому размеру платы, а также стоимости коммуналки.

Снижение стоимости аренды будет зависеть от нескольких факторов, сообщает РБК, ссылаясь на слова президента Ассоциации специалистов по недвижимости (АСНУ) Юрия Питы. Эти факторами являются:

первоначальный размер платы;

продолжительности аренды;

площадь квартиры;

расположение дома;

возраст дома;

стоимость коммунальных услуг.

До окончания отопительного сезона ожидать каких-либо существенных сдвигов как по спросу на аренду, так и по изменению цены, не стоит. Максимальная сдача квартир в аренду в октябре сформировала цены на ближайшие 4-5 месяцев. Соответственно, ситуация будет оставаться стабильной до марта-апреля 2022 года, уверены в АСНУ.

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"При благоприятных экономических и пандемических условиях увеличение спроса на аренду жилья возможно не раньше марта следующего года. К тому времени любые существенные ценовые сдвиги маловероятны", – отметил Пита.

В столице Украины дорожает жилье на вторичном рынке. Только в сентябре одно- и двухкомнатные квартиры выросли в цене почти на 2% в сравнении с августом.

А средняя стоимость квадратного метра в столице составила 1 372 доллара. Как результат – большинство покупателей выбирают самые дешевые квартиры.

К примеру, на специализированных сайтах по продаже недвижимости можно найти жилье за 20-25 тыс. долларов. Но, как правило, за такую сумму продавцы предлагают:

квартиры в проблемных домах-недостроях;

комнаты в общежитиях площадью по 12-14 кв. м;

"гостинки" по 16 кв. м.

Полноценную квартиру в Киеве площадью не менее 33-35 кв. м и с хорошей транспортной развязкой купить можно не меньше, чем за 35 тыс. долларов. В конечном итоге цена будет зависеть от местоположения дома и состояния жилья. При этом сами продавцы редко соглашаются на торг.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине во всех регионах, где действует "красная" зона карантина, размер субсидий увеличат на 50%. Это делается для того, чтобы семьи, которые вынуждены больше времени проводить дома (следовательно, тратят больше электроэнергии, воды и газа), могли не увеличивать свои расходы на коммуналку.