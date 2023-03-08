Виолончелист Ролдугин вывел миллионы долларов Путина за границу: в Швейцарии начался суд

Друг президента РФ Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин перевел в обход всех проверок миллионы франков на счета в швейцарских банках. Средства могли приналежать лично Путину. В связи с этим в Швейцариии начался судебный процесс над четырьмя банкирами, которых обвиняют в пособничестве Ролдугину.

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Об этом сообщили в швейцарской прокуратуре, передает Reuters. По данным агентства перед окружным судом Цюриха предстали трое россиян и один швейцарец.

Им вменяется "недостаточная осмотрительность" при проведении финансовых операций. Речь идет о размещении Ролдугиным в 2014-16 годах 30 млн франков ($31,84 млн) на счетах в швейцарских банках.

Банкиры, по данным обвинения, содействовали другу Путина, не став устанавливать истинных бенефициаров преведенных средств. "Таких людей, как Ролдугин, использовали в качестве подставных лиц, чтобы скрыть истинных владельцев денег... Все доказательства противоречат тому, что Сергей Ролдугин является реальным владельцем активов", – заявило обвинение.

Агентство отмечает, что речь может идти о личных богатствах Путина, которыми вместо президента РФ распоряжаются близкие к нему лица. Сам Путин называл Ролдунина своим другом. Однако официально Кремль опровергает предположения, что средства музыканта связаны с президентом РФ.

"На момент открытия счета в различных статьях сообщалось, что Сергей Ролдугин был близким другом президента России Владимира Путина и крестным отцом его дочери", – отметило обвинение. Прокуроры считают что банкиры проигнорировали "тревожные сигналы" и не уделили должного внимания проверке средств.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину Ролдугин попал под санкции в Швейцарии. Все действующие счета музыканта были заморожены. Однако счета, о которых идет речь в деле против банкиров, были закрыты еще в 2016 году после публикации "панамских документов". Это значит, что деньги Путина пока потеряны для следствия.

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