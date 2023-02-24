За год войны российские олигархи обеднели на $67 млрд: Bloomberg назвал главного неудачника

Самые богатые люди России за год полномасштабной войны – с 24 февраля 2022-го по 24 февраля 2023-го – суммарно потеряли около 20% своих состояний, $67 млрд. Сильнее всех обеднел совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, который лишился $6,7 млрд.

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Об этом сообщили аналитики Bloomberg, основываясь на данных Индекса миллиардов, который составляет агентство. Несмотря на то, что миллиардеры беднели по всему миру, россияне потеряли больше всех – в 4 раза больше, чем другие участники Индекса.

"Самый большой неудачник – Алексей Мордашов, основной владелец ПАО "Северсталь", одного из крупнейших производителей стали в России. $6,7 млрд его состояния были уничтожены после вторжения России. С состоянием в 19,8 млрд он занимает четвертое место в списке самых богатых людей страны", – отметило агентство.

Вторым по величине потерь после Мордашова стал другой металлургический магнат, глава Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. За год он потерял $5,8 млрд, состояние олигарха уменьшилось до $20,5 млрд.

Впрочем, некоторые россияне умудрились не только не потерять деньги, но и разбогатеть. Например основатель ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев заработал $2,1 млрд. Прибыль удалось получить за счет роста стоимости акций компании, т.к. крупнейшим акционером "ФосАгро" является семья Гурьева.

Как резюмируют аналитики, общая тенденция показывает: несколько раундов западных санкций имели ограниченный долгосрочный эффект. "Фактически, совокупный капитал миллиардеров достиг дна всего через несколько недель после вторжения, упав до $248 млрд 9 марта 2022 года", – говорится в материале.

В последующие месяцы состояние россиян постепенно росло. Впрочем, с июля оно вернулось к падению, на этот раз более плавному, но и более устойчивому. Если до войны богатейшие россияне располагали $339 млрд, то теперь этот показатель составляет $272 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе-2023 ни одного российского миллиардера не пригласили на Всемирный экономический форум. Олигархов из РФ фактически исключили из капиталистической элиты Запада из-за развязанной Россией войны.

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