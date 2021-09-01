Виноват коронакризис: миллионы женщин в Украине оказались на грани потери работы

Половина трудоустроенных в Украине женщин рискует потерять работу уже в ближайшие несколько лет. Речь идет о 4,4 млн человек - в первую очередь это сотрудницы старше 40 лет.

В зоне наибольшего риска, по данным аналитиков Центра экономической стратегии (CES), оказались работницы из таких отраслей:

сфера услуг и торговли;

офисная работа;

инженерия и научные исследования;

рабочие специальности.

Немаловажную роль в ухудшении ситуации сыграла пандемия COVID-19 - коронавирусные ограничения уже привели к массовым сокращениям. К тому же бизнес перешел к ускоренной автоматизации: часть должностей ликвидируется или объединяется ради экономии, часть становится не нужной на фоне цифровизации документооборота и т.д. Например:

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кассиров заменяют терминалы, сортировщиков в логистических центрах - роботы;

банки переходят в онлайн, поэтому отделения закрываются, потребность в экономистах и делопроизводителях падает.

Только за "карантинный" 2020 год количество работающих женщин в Украине сократилось уже на 4%.

Гендерное неравенство на рынке труда до сих пор существует, и это глобальная тенденция. По всему миру женщины оказались более уязвимыми к экономическим последствиям пандемии COVID-19. И вот почему:

В отраслях, которые сильнее всего пострадали от коронакризиса, традиционно работает больше женщин, чем мужчин. Это сфера услуг, торговля, отельный бизнес, индустрия красоты. В этих отраслях работает каждая четвертая трудоустроенная женщина. Многие учащиеся остались дома из-за перехода школ и университетов на дистанционный формат работы. В итоге именно женщинам пришлось бросать работу, чтобы следить за детьми. Коронакризис заставил бизнес ускорить автоматизацию и, условно говоря, "замену людей на роботов". Под удар попали в первую очередь специалисты низкой квалификации. И это тоже традиционно в основном женщины.

Министерство экономики 1 сентября опубликовало проект Национальной стратегии по уменьшению разрыва в оплате труда мужчин и женщин. Сейчас этот план находится на общественном обсуждении. Он включает в себя и законодательные инициативы, и общественно-образовательные мероприятия.

Замминистра экономки Украины Светлана Глущенко уверена: разрыв в оплате труда женщин и мужчин существует, но уже сокращается. В первом квартале 2021 года он составил около 18%. Это меньше, чем когда-либо было в Украине, но все равно больше, чем во многих развитых странах.

Ранее OBOZREVATEL писал. что:

Некоторые страны получили выгоду от коронакризиса, а возврата в докоронакризисный мир уже не будет.