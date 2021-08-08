Зарплаты женщин и мужчин в Украине уравняют: что об этом известно

Правительство продолжает последовательную политику по обеспечению равенства полов в Украине. В Министерстве экономики разработан проект Национальной стратегии по уменьшению гендерного разрыва в оплате труда на период до 2023 года, а также проект Плана мероприятий по ее реализации.

Об этом сообщает пресс-служба министерства. Тексты указанных документов пока не обнародованы. В Минэкономики информируют, что сейчас они готовятся для передачи на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти, после чего будут вынесены на общественное обсуждение.

По словам заместителя министра экономики Светланы Глущенко, гендерная дискриминация на рынке труда в Украине по-прежнему остается высокой, следствием чего является существенный разрыв в оплате труда мужчин и женщин. По итогам первого квартала 2021 разница в зарплатах составляет 18% в пользу мужчин, что существенно выше, чем в большинстве стран Европейского Союза. Таким образом, работающие женщины в Украине получают в среднем 82% от заработной платы мужчин.

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В Минэкономики также информируют, что в 2020 году Украина присоединилась к двум ведущим международным инициативам, главной целью которых есть сокращение гендерного разрыва в оплате труда. Речь идет о "Партнерстве Биарриц" и Международной коалиция по равной оплате труда. В связи с таким присоединением правительство взяло на себя обязательства по планомерному уменьшению разрыва в оплате труда женщин и мужчин за труд равной ценности.

Напомним, ранее в Министерстве экономики инициировали разработку проекта Закона "О равном вознаграждении за равноценный труд". Основными моментами, требующими урегулирования на законодательном уровне путем разработки законопроекта, отмечались следующие:

недостаточный уровень минимальной заработной платы;

заниженный размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС и низкая заработная плата в отраслях бюджетной сферы, где подавляющую часть занятых составляют женщины;

значительные диспропорции в оплате труда мужчин и женщин, а также обычных работников и ТОП-менеджмента предприятий.

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