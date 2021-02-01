Российский олигарх из списка Forbes заявил, что потрясен потерей $1,5 млрд из-за санкций США

Российский миллиардер Виктор Вексельберг признал, что после санкций США его счета в американских и швейцарских банках на более $1,5 млрд заблокировали, фактически запретили работать в США, а окружение неожиданно отреагировало на это.

Ситуацию основатель группы "Ренова" прокомментировал в интервью Forbes. Он сказал, что санкции стали для него "потрясением".

Бизнесмен пожаловался, что "не мог предположить, что этот цивилизованный мир, исходя из своих взглядов и позиций, может принимать такие решения, как говорится, без суда и следствия".

"Я уже как-то раз сказал, что для меня это большая катастрофа, хотя меня тогда поняли слишком буквально. Безусловно, небо не рухнуло на землю, но многие мои представления о мироустройстве пришлось менять", – сказал миллиардер.

Самой болезненной, как заявил Вексельберг, для него стала реакция окружавших его людей.

По словам российского предпринимателя, мир для него раскололся на "две неравные части" – на тех, кто его продолжает поддерживать, и тех, "кто просто пропал".

"Причем пропали люди, про которых я никак не мог подумать, что из-за санкций они перестанут со мной общаться. И я не про бизнес – по бизнесу я еще могу понять людей, я про человеческие отношения", – пояснил Вексельберг.

Как рассказал россиянин, зарубежными счетами он может воспользоваться только с разрешения Минфина США, но ведомство его не дает вне зависимости от целей запроса.

Он утверждает, что хотел снять "относительно небольшую сумму" – несколько миллионов – для помощи в борьбе с пандемией коронавируса в Европе.

"Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?" – сказал бизнесмен.

Напомним, Forbes признал Вексельберга одним из богатейших бизнесменов РФ (12 место в 2020 году).

Как писал OBOZREVATEL: