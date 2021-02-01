Российский олигарх из списка Forbes заявил, что потрясен потерей $1,5 млрд из-за санкций США
Российский миллиардер Виктор Вексельберг признал, что после санкций США его счета в американских и швейцарских банках на более $1,5 млрд заблокировали, фактически запретили работать в США, а окружение неожиданно отреагировало на это.
Ситуацию основатель группы "Ренова" прокомментировал в интервью Forbes. Он сказал, что санкции стали для него "потрясением".
Бизнесмен пожаловался, что "не мог предположить, что этот цивилизованный мир, исходя из своих взглядов и позиций, может принимать такие решения, как говорится, без суда и следствия".
"Я уже как-то раз сказал, что для меня это большая катастрофа, хотя меня тогда поняли слишком буквально. Безусловно, небо не рухнуло на землю, но многие мои представления о мироустройстве пришлось менять", – сказал миллиардер.
Самой болезненной, как заявил Вексельберг, для него стала реакция окружавших его людей.
По словам российского предпринимателя, мир для него раскололся на "две неравные части" – на тех, кто его продолжает поддерживать, и тех, "кто просто пропал".
"Причем пропали люди, про которых я никак не мог подумать, что из-за санкций они перестанут со мной общаться. И я не про бизнес – по бизнесу я еще могу понять людей, я про человеческие отношения", – пояснил Вексельберг.
Как рассказал россиянин, зарубежными счетами он может воспользоваться только с разрешения Минфина США, но ведомство его не дает вне зависимости от целей запроса.
Он утверждает, что хотел снять "относительно небольшую сумму" – несколько миллионов – для помощи в борьбе с пандемией коронавируса в Европе.
"Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?" – сказал бизнесмен.
Напомним, Forbes признал Вексельберга одним из богатейших бизнесменов РФ (12 место в 2020 году).
Как писал OBOZREVATEL:
члены команды специального прокурора США Роберта Мюллера в марте 2018 года проверили Вексельберга, осмотрев его электронные устройства из-за подозрений в причастности к финансированию избирательной кампании американского президента Дональда Трампа.
Отмечается, что общение спецагентов с миллиардером произошло прямо в аэропорту Нью-Йорка, куда он прилетел частным бортом.
В результате против россиянина ввели санкции. Вексельберг потерял около $2 миллиардов.
Швейцарские банки заблокировали более миллиарда долларов на его счетах. В частности, банк Julius Baer отказал бизнесмену в доступе к $1 млрд его активов.