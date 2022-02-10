Важный для украинцев продукт подорожает на 35%: почему взлетит цена

В Украине цена хлеба в сентябре-2022 будет на 35% больше, нежели в такой же период 2021 года. Причина: подорожание азотных удобрений и плохое состояния озимых.

"Этому есть реальные объяснения. Сейчас фермеры вышли в поле. Началось питание озимых. Это первое мероприятие, которое проводят украинские хлеборобы. По сравнению с прошлым годом, питание озимых подорожало в 3,1 раза из-за подорожания азотных удобрений", – цитирует главу Союза украинского селянства Ивана Томича "ГолосUA".

Он объясняет, что украинским хлеборобам выращивание озимой пшеницы, то есть технологический процесс, без жатвы, обойдется в 2 раза дороже. По словам Томича, сейчас состояние озимых хуже, чем годом ранее.

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"У многих фермеров есть значительные потери урожая. У некоторых они составляют 25%. Кроме того, само состояние озимых в среднем хуже, чем в прошлом году. Урожай озимой пшеницы в 2022 году будет меньше, чем в 2021 году. Ведь украинские фермеры из-за подорожания удобрений работают себе в убыток", – подытожил Томич. Кстати, цена хлеба в Украине в 2021 году повысились до отметки 27,46 грн/кг.

Уже в феврале в Украине фиксируется подорожание хлеба. По сравнению с январем 2022 года, в феврале цены на разные его типы выросли от нескольких копеек до нескольких гривен. В то же время, Украина продолжает наращивать продажу зерна за границу.

Согласно данным издания "Минфин", средняя цена хлеба пшеничного составила 25,95 грн/буханка. Это на 75 коп. больше, чем было в январе.

А хлеб пшеничный "Царь Хлеб нарезка" подорожал намного существеннее. Его цена выросла на 2,1 грн/буханка – с 23,4 грн до 25,5 грн. Также вырос в цене и ржаной хлеб. В частности:

хлеб ржаной "Украинский Столичный" подорожал на 79 коп./буханка – с 30,66 грн до 31,45 грн;

хлеб ржаной "Riga Бородиновский" – на 6 коп./буханка, с 25,34 грн до 25,4 грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в январе импорт свинины в Украину увеличился в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 6,62 тыс. тонн. Больше всего продукции завозят из стран Евросоюза. В структуре импорта мороженая свинина занимает – 30% (1,9 тыс. тонн), а свежая или охлажденная – 70% (4,6 тыс. тонн). Кстати, в Украине рекордно подорожало сало.