Украинский рынок заполонила дешевая европейская свинина: импорт увеличился в 4 раза

В январе импорт свинины в Украину увеличился в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 6,62 тыс. тонн. Больше всего продукции завозят из стран Евросоюза. В структуре импорта мороженая свинина занимает – 30% (1,9 тыс. тонн), а свежая или охлажденная – 70% (4,6 тыс. тонн).

Об этом сообщает пресс-служба УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) в Facebook. Свинину в Украину завозят из таких государств:

Дания – 3 160 тонн;

Нидерланды – 1103 тонн;

Бельгия – 954 тонн;

Польша – 720 тонн;

Испания – 364 тонн.

Есть сразу несколько причин увеличения импорта. В частности:

с 1 января обновляется импортная квота для ЕС, которая предусматривает беспошлинный ввоз продукции (20 тыс. т в год);

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цены на рынке свинины в ЕС остаются стабильно низкими с октября и по сегодняшний день по сравнению с украинскими, за счет перенасыщения товара;

медленное "сезонное" снижение закупочных цен после праздников.

"В январе странам ЕС было очень выгодно экспортировать свинину в Украину, но в ближайшей перспективе темпы поставок будут сокращаться, поскольку на внутреннем рынке Украины закупочные цены на живец свиней снижаются. Дальнейший рост импорта можно будет фиксировать ближе к апрелю и весенним праздникам", – говорит аналитик УКАБ Максим Гопка.

Кстати, в Украине рекордно подорожало сало. По данным на сайте "Минфин", если в январе продукт стоит в среднем стоил в супермаркетах 152,97 грн/кг, то в феврале уже 165 грн/кг. Так, подорожание составило 12 грн.

Кроме того, в Украине резко подорожал твердый сыр. По сравнению с январем 2022-го в феврале цены на некоторые сорта выросли почти на десятки гривен.

Согласно данным издания "Минфин", по состоянию на 7 февраля цена сыра твердого ТМ "Звени Гора" голландский 45% выросла с 327,21 грн/кг до 344,43 грн/кг, то есть на 17,22 грн/кг. А вот сыр твердый ТМ "Комо" российский 50% подорожал меньше. Рост его цены составил 3,57 грн/кг – с 302,4 грн/кг до 305,97 грн/кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжает дорожать сливочное масло. Теперь упаковку весом 200 г можно купить за 54,46 грн/кг, а это на 7% дороже, нежели 2 недели назад. Есть сразу несколько причин роста стоимости: уменьшение производства сливочного масла в нашем государстве, рост стоимости масла в ЕС (а это основной поставщик в Украину).