Валютные кредиты для украинцев перевели в гривню

В Украине вступил в силу закон №4475, который позволит провести конвертацию всех валютных кредитов населения в гривню.

Документ направлен на защиту заемщиков, получивших потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей. Накануне он был опубликован в издании "Голос Украины" и вступил в силу 23 апреля – на следующий день после обнародования.

Также закон имеет целью способствовать восстановлению платежеспособности заемщиков, которые получили кредиты, но не смогли своевременно осуществлять платежи. Об этом говорится на официальном сайте ВР.

Законом предусмотрено:

распространить нормы законопроекта на все потребительские кредиты, предоставленные в иностранной валюте, по которым денежные обязательства, выраженные в иностранной валюте, полностью не погашены;

провести обязательную реструктуризацию на основании закона, условия реструктуризации определить законом;

по результатам реструктуризации перечислить все денежные обязательства в гривне по официальному курсу, установленному НБУ на день реструктуризации;

определить исключительный перечень обязательств, которые возлагаются на заемщика по результатам проведения реструктуризации;

установить в течение трех лет запрет принудительно обращать взыскание на жилое недвижимое имущество должника для обеспечения исполнения просроченного обязательства по договору, обязательство по которому реструктуризировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине согласно законопроекту №4364, который приняли в первом чтении, будут по-новому проверять клиентов банков. Закон должен будет минимизировать кибермошенничество и усилить ответственность за незаконные действия с платежными инструментами.