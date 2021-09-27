"Вакцинация" за 5 тыс. гривен. Украинцам продавали липовые COVID-сертификаты

В Черкасской области семейный врач вместе со своей знакомой (была посредницей) предлагал украинцам за 5 тыс. грн получить международный COVID-сертификат без прохождения самой вакцинации. За такую оплату обещали внести данные о вакцинации в соответствующие реестры.

При этом 32-летняя украинка специально делала ошибки при внесении данных, а сама медицинская справка не генерировалась в приложении Дія. Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram 27 сентября.

Отмечается, что фигурантка выдавала бумажные сертификаты, которые были заверены собственной печатью. В домах и в кабинете медработника правоохранительные органы провели обыски, в результате которых были изъяты печати, копии документации и меддеклараций, банковские карточки, телефоны и оформленные липовые COVID-сертификаты.

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Отметим, данный случай далеко не единственный в Украине. Так, в нашей стране есть сразу несколько классификаций мошенников, которые продают или якобы продают гражданам сертификаты. Их можно поделить на 3 группы:

врачи, которые на самом деле нарушают закон и вводят в систему неправдивую информацию о вакцинации, а саму вакцину выливают;

аферисты, которые изготавливают липовые бумажные сертификаты , не вводят данные в систему, а "бумажки" продают доверчивым украинцам;

мошенники, которые обещают прислать бумажку, ввести данные в реестр (а после и в Дію), но берут деньги и исчезают.

Мошенники еще несколько недель назад начали продавать якобы сертификаты. А сейчас значительно активизировались: они даже размещают рекламу в соцсетях, регистрируют десятки контактов, создают видимость активной работы, пишут сами себе отзывы и предлагают скидку за приглашенного друга. При этом в действительности они просто хотят получить деньги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинцы готовы платить до 3 тыс. грн ради того, чтобы не делать вакцинацию от коронавируса, но получить сертификат. Несколько недель назад, как рассказали в Минцифре, в одной из больниц разоблачили врача, который вводил в реестр ложную информацию о прививках.