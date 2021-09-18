Врачи продают COVID-сертификаты, а вакцину выливают: как украинцы рискуют попасть в реанимацию

Украинцы готовы платить до 3 000 грн ради того, чтобы не делать вакцинацию от коронавируса, но получить сертификат. Несколько недель назад, как рассказали в Минцифре, в одной из больниц разоблачили врача, который вводил в реестр ложную информацию о прививках.

О том, как работает схема обмана и к чему это может привести, читайте в материале OBOZREVATEL.

Предложений о продаже сертификатов о вакцинации – десятки в сети. К примеру, девушка, которая представилась Ксенией, предложила купить сертификат за 1 300 грн. "Пишите ФИО, номер паспорта (основной или загран) и дату рождения человека, которому нужен сертификат, далее мы выставляем ссылку на оплату картой, после оплаты передаем данные в клинику и их вносят в реестр. Реестр обновляется каждые сутки, после обновления сертификат появится у вас в приложении Дія (международный и внутренний)", – рассказывает Ксения.

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В Минцифре рассказывают: единственный способ загрузить в Дію ложный сертификат – если в реестр неправдивую информацию введет врач.

"В Дії невозможно подделать Covid-сертификат. Единственный путь, как они могут появиться в приложении – человек идет к врачу, он вводит информацию о том, что сделал прививку человеку в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) и после этого информация отображается в Дії. Ввел врач дозу вакцины, или вылил вакцину – это уже невозможно проверить с помощью технологий", – пояснили в ведомстве.

Получить сертификат можно абсолютно бесплатно, а вместе с тем защититься и от коронавируса – нужно просто прийти в ближайший пункт вакцинации или к своему семейному врачу и сделать прививку. Однако часть украинцев на отрез отказывается от процедуры, но выезжать за границу при этом они все равно хотят.

Каждая доза вакцина учтена, поэтому медику приходилось уничтожать препарат, а в реестр вводить паспортные данные человека, которого он даже не видел. Пока правоохранители выявляют лишь единичные случаи, но уже вскоре ситуация может кардинально ухудшиться.

Ежедневно число выявленных случаев коронавируса значительно растет, Кабмин готовит ужесточение карантинных ограничений и, вероятно, те украинцы, которые сделают прививки, будут иметь больше возможностей для передвижения, посещения торговых центров и т.д.

"А вы знаете сколько у нас семейные врачи получают? Я заработала в прошлом месяце 9 тыс. грн. Конечно, большой соблазн. Лично мне никто не предлагал, у меня бы рука не поднялась это сделать. А потом человек заболеет, попадет в реанимацию, умрет. И начнут выяснять, почему у него такое тяжелое течение, если он вакцинирован. А каждую запись в реестре мы делаем под своим личным аккаунтом, очень легко найти доктора, который внес в реестр вакцину", – рассказывает семейный врач из Днепра Людмила.

Даже если удастся получить сертификат и внести в Дію информацию о несуществующей вакцинации, здоровью это никак не поможет, рассказывает врач-инфекционист Инна Андрусович.

"В реанимации с коронавирусом нет ни одного вакцинированного. Тяжелых случаев после вакцинации в Украине не зафиксировали. Вакцинированные могут заболеть, но перенесут болезнь в легкой форме. Те, кто не вакцинировались, болеют очень тяжело. Человек, который покупает сертификат, обманывает сам себя", – говорит врач.

По словам Андрусович, сейчас медики остерегаются повторения ситуации прошлого года. С того момента медицинских работников стало меньше: многие уволились еще во время пика пандемии. "У меня огромное количество знакомых коллег уехало в Польшу. Мы просто не выдержим, если повторится такая ситуация. Очень нужно, чтобы мы все вакцинировались", – поясняет она.

Нацполиция проверяет всю информацию о случаях подделки сертификатов. И если нарушения удастся подтвердить, медики могут пойти под суд, а украинцы, которые воспользовались их услугами, лишатся купленного сертификата и вынуждены будут давать пояснения правоохранителям.