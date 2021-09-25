Украинцев обманывают с COVID-сертификатами: как работают мошенники и какое наказание грозит всем причастным

В Украине активизировались мошенники, которые предлагают за деньги выдать фальшивый сертификат о вакцинации против коронавируса. Они обещают за несколько тысяч гривен оформить поддельный документ и даже занести данные в Дію.

О том, как работает схема и кто может от нее пострадать, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине с 23 сентября работать могут только те заведения, где 80% сотрудников вакцинированы. То есть, если в магазине, кафе или парикмахерской работают 10 человек, они могут продолжать работать только в том случае, если 8 из них уже привились.

Такой новостью успешно воспользовались мошенники. Продажи они начали еще несколько недель назад, а сейчас активно рекламируют свои услуги в соцсетях, создают липовые аккаунты. В Киберполиции зафиксировали уже с десяток случаев продажи фейковых сертификатов о вакцинации. Все их можно поделить на три группы:

Видео дня

врачи, которые на самом деле нарушают закон и вводят в систему неправдивую информацию о вакцинации, а саму вакцину выливают. Подробнее об этом можно прочитать здесь;

мошенники, которые изготовляют липовые бумажные сертификаты , не вводят данные в систему, а "бумажки" продают доверчивых украинцам;

мошенники, которые продают "воздух": обещают прислать бумажку, ввести данные в реестр (а после и в "Дію"), но берут деньги и исчезают.

Мошенники еще несколько недель назад начали продавать якобы сертификаты. А сейчас значительно активизировались: они размещают рекламу в социальных сетях, регистрируют десятки контактов, создают видимость активной работы, пишут сами же себе отзывы, предлагают скидку за приглашенного друга. На самом же деле единственная цель – получить деньги. И просят дельцы немало – по 2000 грн за сертификат. Этот же сертификат можно получить абсолютно бесплатно после вакцинации.

В редакцию OBOZREVATEL обратилась украинка, которая стала жертвой обмана. Она сознательно пошла на нарушение закона и решила купить фальшивый сертификат. Но в результате осталась и без документа, и без денег. Мошенник уверял, что врач, который делает сертификаты, на работе и может заняться фальсификацией.

"Будет в Дії в течение 5-7 рабочих дней. Оплата после изготовления сертификата. Сделаем, скинем фото, оплатите и вышлем Новой почтой. Все официально через врача. В Дії будет 100%. Люди летают по всему миру с нашими сертификатами", – уверял мошенник.

Он получил паспортные данные, отправил фотографию якобы сертификата, а после оплаты удалил всю переписку и заблокировал собеседницу.

В Министерстве цифровой трансформации (занималось созданием Дії) говорят: обмануть систему мошенники не могут. Единственная возможность внести фальшивый сертификат в Дії – найти врача, который оформит вакцинацию, но при этом не будет ее делать. Но и такие случаи полиция может вычислить, тогда врач лишится работы и понесет уголовную ответственность.

"В Дії невозможно подделать Covid-сертификат. Единственный путь, как они могут появиться в приложении – человек идет к врачу, он вводит информацию о том, что сделал прививку человеку в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) и после этого информация отображается в Дії", – пояснили в Минцифре.

Нацполиция уже начала три десятка уголовных производств за подделку сертификатов о вакцинации. К примеру, в Киеве сотрудник лаборатории продавал такие "справки" десятками. Его разоблачили и задержали. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы (за мошенничество, статья 190, часть 3).

Такая статья инкриминируется из-за больших масштабов схемы (во время обысков изъяли 500 тыс. налички). Кабинет министров предложил ужесточить наказание для всех, кто пользуется или изготовляет фальшивые документы, которые подтверждают вакцинацию. Если документ примут в Раде, то за использование фальшивой справки будет грозить наказание в виде штрафа от 17 до 34 тыс. грн или до двух лет ограничения свободы, а изготовление – до трех лет ограничения свободы (штраф от 85 до 170 тыс. грн).

Наказывать хотят и медработников, которые решат без прививок вносить данные о вакцинации в реестр (штраф от 34 до 68 тыс. грн или до двух лет лишения свободы с запретом работать по специальности от 1 до 3 лет).

В целом же единственный способ защитить свое здоровье – пройти вакцинацию. А попытка купить сертификат – самообман, за который можно дорого заплатить.