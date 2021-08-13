В Украину завезли M&M’s с запрещенным веществом: какие конфеты нельзя покупать

В Украину из Франции ввезли конфеты M&M’s, в которые добавили генетически модифицированную рисовую муку (p35S и tNos). Это вещество запрещено использовать в продуктах питания. Конфеты должны срочно изъять с прилавков.

Об этом сообщили на официальном сайте Госпродпотребслужбы. Производитель опасных сладостей – Mars Chocolat Franse, Haguenau Cedex. Их экспортировали для Raben FG WH Ukraine. Эта компания в Украине занимается логистикой, перевозками.

"Предупреждаем операторов рынка о выполнении обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", а именно: немедленного изъятия пищевого продукта из обращения", – говорится в сообщении.

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Отметим, буквально несколько недель назад в Украину также ввезли мороженое с ядом. Его закупила компания "Метро Кэш энд Керри Украина". Согласно международным нормам, когда в любой из стран, где находился продукт, обнаруживает опасное для здоровья вещество, об этом извещают все контролирующие органы каждого из государств, куда такой товар доставлялся.

После продавцы обязаны немедленно изъять товар из прилавков. Однако, чтобы обезопасить себя, украинцам также стоит обращать внимание на подобные сообщения и избегать покупки товара, в котором обнаружили яды и другие запрещенные в пищевой промышленности вещества.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как правильно выбрать мороженое. Среди прочего, нужно ознакомиться с номером ГСТУ, который указан на упаковке, а также с температурой хранения продукта.

Внимательно также стоит выбирать и сладости. Так, несколько месяцев назад в супермаркеты "АТБ" завезли печенье с опасными веществами.