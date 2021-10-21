В Украину придет новая сеть супермаркетов, которую скопировал "АТБ": чего ждать клиентам

В Украине уже в ближайшее время может появится новая сеть супермаркетов Lidl. Они отличаются большими дисконтами, низкими ценами, кроме того, создатели "АТБ" признавались, что при открытии сети ориентировались именно на Lidl.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Андрей Жук, соучредитель и глава правления Ассоциации ритейлеров Украины, поясняет: потребность в еще одной сети супермаркетов есть. А выход такой крупной компании может привести и к снижению цен.

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"Безусловно, выход немецкой международной сети супермаркетов Lidl повлияет на ценовую политику украинских ритейлеров, отношения с поставщиками и ассортиментную политику. У сегодняшнего лидера рынка, АТБ – технологический отрыв не менее 10 лет. Но при системном подходе, выборе правильной стратегии и команды, Lidl сможет составить ему достойную конкуренцию", – говорит эксперт.

Дополнительно важно понимать, что основным конкурентом для Lidl будет не лидер рынка, а особенности ведения бизнеса в Украине, высокая ставка эквайринга, слабая защита международных инвестиций и низкая покупательская способность в регионах Украины.

Lidl считается ритейлером с "жесткими дисконтами". Бизнес-модель компании похожа на работу АТБ. На товары собственного производства они могут делать существенные скидки, при этом, например, экономят огромные суммы на рекламе, краcочной упаковке, "особых" рецептах.

Lidl присутствует почти во всех странах Европы и пытается даже продвигаться на рынки США и Китая. Всего по всему миру есть порядка 4 500 филиалов этой торговой сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в немецкой компании Schwarz Group – владельце сети популярных в Европе супермаркетов Lidl, заявили, что пока не готовы назвать страны для потенциального расширения. Ранее в СМИ заявили, что сеть якобы уже готова зайти на украинский рынок.