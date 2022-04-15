Что будет с украинцами после войны: вернутся ли беженцы и как восстановить демографическую ситуацию

Украина после победы в войне столкнется с масштабным демографическим кризисом. Сейчас оценить возможные потери ученые не берутся, однако цифры буду удручающими. Для экономического роста стране понадобятся все украинцы, которые выехали во время войны за границу. При этом правительству придется провести большую работу и создать стимулы для роста рождаемости.

OBOZREVATEL поговорил с демографами и разобрался, как восстановить демографическую ситуацию после войны, от чего будет зависеть будущее и что уже сейчас может сделать правительство.

О потерях

Демографы отказываются озвучивать оценки о том, как изменится количество украинцев после окончания войны. Сейчас это уравнение с тремя неизвестными: нет четкой информации о потерях и миграции на данный момент, нет данных о том, когда закончится война, а также неизвестно, что будет с экономикой Украины после военных действий.

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Очень важную роль играет продолжительность боевых действий отмечает демограф Людмила Слюсар. Одна ситуация, при которой война закончится в мае, и совершенно другая – если будет продолжатся, предположим, год. Чем дольше длится война, тем меньше шансов на возвращение беженцев из-за границы, тем больше прямых потерь (убитых мирных жителей и военных), тем сложнее будет экономическая ситуация после.

Можно только надеяться на то, что война закончится в ближайшие недели, а экономику Украине помогут восстановить западные страны с помощью "плана Маршалла". В таком случае можно рассчитывать и на значительное возвращение мигрантов, и на быстрый рост численности населения.

Еще одна проблема – в Украине с 2001-го не проводили перепись населения. Ее отложили на 2023-й. Поэтому теперь очень сложно сказать, например, сколько украинцев жило в Ирпене, Буче, Мариуполе. Это также затрудняет оценки количества пропавших и депортированных в случае с Мариуполем.

О росте смертности

Непрямые демографические потери от войны всегда более существенные. Посчитать, сколько украинцев не родятся из-за нападения России, сколько навсегда выедут и сколько умрет из-за невозможности получить медицинскую помощь, сейчас невозможно. Точно можно утверждать одно – смертность будет расти и после окончания войны, это закономерность.

"Опыт других стран, которые были в похожих ситуациях, показывает нам два важных момента. Смертность будет расти из-за отсутствия быстрого доступа к медицинской помощи, из-за отсутствия вакцинации, плановых осмотров. И конечно же, все мы живем сейчас на показатели. Есть и другой важный фактор – экономическая ситуация после войны", – говорит старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.

Сейчас украинцы объединены общей целью выжить и сохранить Украину, но самая тяжелая экономическая ситуация и все ее последствия происходят уже после войны, отмечает ученая. И сколько украинцев будет уезжать из-за страха оказаться в бедности, вопрос открытый.

Тут также можно только надеяться на быструю реализацию "плана Маршалла" и на то, что война не затянется на годы, а закончится в ближайшие недели.

О действиях властей и бэби-буме

Нет четкого алгоритма, который разработан для улучшения демографической ситуации после войны, говорят специалисты. Государству при участии профильных специалистов уже сейчас стоило бы заняться разработкой программ поддержки рождаемости.

"Как показывает история войн, после окончания всегда происходит бум рождаемости. Это такая естественная закономерность", – объясняет Слюсар. С фронта возвращаются мужчины, также те пары, которые до войны планировали рождение ребенка, реализуют такие планы после ее окончания.

Власти могут агитировать к росту рождаемости, повышать выплаты, к примеру, при рождении третьего ребенка, но главное – создать инфраструктуру и восстановить экономику. Молодые семьи в Украине не осмелятся на второго и третьего ребенка, если в стране не будет возможности получать достойную зарплату, оформить ребенка в садик (школу) недалеко от дома и т.д. Также остро будет стоять вопрос жилья для молодых семей.

Используя опыт других стран, для преодоления демографического кризиса Украина должна:

как можно быстрее восстановить и модернизировать социальную инфраструктуру (школы, садики, транспорт);

создать условия для бизнеса для быстрого восстановления рынка труда;

провести информационную работу. Лидеры разных стран лично агитируют заводить не меньше трех детей на семью и организовывают информационные кампании;

ввести материальное поощрение и поддержку семей. Выплаты на детей, пособие для многодетных семей, материальная помощь при рождении ребенка и по достижении определенного возраста.

Есть еще один фактор, который невозможно предсказать – стабильный мир. "Многое будет зависеть от "плана Маршалла". Его реализация будет хорошо влиять на демографическую ситуацию. Нужны большие инвестиции в медицину, есть травмированные люди. Очень сложно сейчас что-то прогнозировать. Как долго будет длиться война и чем она закончится, сложно предсказать. Действия России никак не объясняются здравой логикой. Нужен стабильный мир, тогда люди смогут снова планировать свое будущее", – говорит Слюсар.

Кто выехал из Украины и вернутся ли домой?

Всего из Украины выехало 4,6 млн человек, говорится в данных ООН. Больше всего беженцев из Киева и Харьковской области (по 18,8%), отмечено в результатах опроса Центра Разумкова. 79,2% опрошенных заявляют о том, что готовы вернуться в Украину сразу после окончания войны.

Также исследование свидетельствует о том, что из страны в основном выезжают молодые люди (самая большая возрастная группа от 30 до 39 лет) и 76% из них имеют высшее или неоконченное высшее образование. Это трудоспособные, квалифицированные украинцы, потеря которых в будущем может значительно замедлить восстановление экономики.

Стоит осторожно относиться к оценке количества украинцев, которые сейчас планируют возвращать домой, говорит Ткаченко. Отвечая на вопросы социологов, украинцы часто руководствуются эмоциями. То есть это скорее свидетельствует о патриотическом настрое и вере в будущее Украины.

"Что будет на самом деле, будет зависеть от того, чем все закончится. Пока что, хотя время и проходит, мы не можем понять, чем и когда закончится война", – подытожила ученая.

Будущее Украины зависит от каждого ее гражданина. От того, как поведут себя беженцы после окончания войны, смогут ли украинцы адаптироваться к экономическим реалиям, освоить новые профессии, увеличить свою эффективность, зависит и ситуация в стране. Построить государство с развитыми рынками, без системной коррупции и с защищенными правами можно только объединив усилия.