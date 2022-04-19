В Украину массово ввозят авто из ЕС, пошлину отменили: на границах выстроилась огромная очередь

В Украине с 5 апреля отменили пошлины на импорт, в том числе и автомобили. Чтобы сэкономить на растаможке авто, украинцы начали массово ввозить машины из ЕС.

Как сообщает издание tsn.ua, на украинско-польской границе выстроилась огромная очередь авто с европейскими номерами. Украинцы пытаются завести дешевые автомобили и растаможить их по особым условиям: осталось обязательство уплаты пенсионного и военного сбора, но пошлину временно отменили. "Завозят все что хочешь, есть бедные, богатые", – говорят в очереди.

Как рассказала семья из Черкасской области, для того, чтобы пересечь границу, им пришлось потратить в очереди 1,5 дня. За машиной поехала супруга, так как муж Анатолий по закону во время военного положения не может пересечь границу. "Два месяца опыта у нее есть, в этом году получила только права. Это было очень страшно. И первый раз у нее выезд за границу был", – рассказывает Анатолий.

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Если бы не нулевое растаможивание, то такой автомобиль за 2100 евро – говорят, смогли бы приобрести всего за несколько лет, откладывая деньги. В отделе таможенного оформления говорят, что машины ввозятся в основном бюджетные, есть даже битые. Оформление одного автомобиля в среднем занимает около часа. Обычно оформляются транспортные средства в ценовом диапазоне от двух до пяти тысяч евро.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине на время действия военного положения отменены 2 из 3 платежей для растаможки авто на иностранных номерах, т.е. "евроблях". Платить ввозную пошлину и налог на добавленную стоимость не нужно, но акциз по-прежнему уплачивается.