В Украину идет конкурент АТБ, из-за которого закроются две сети: как будут выглядеть магазины

Крупнейшая европейская сеть Lidl, которая вскоре может появится в Украине, будет делать упор на товары собственных торговых марок. Кроме того, в магазинах не будет дорогих витрин: товар выкладывают в упаковке производителя, прямо в ящиках один на другой.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Lidl может стать главным конкурентом АТБ, так как обе сети делают упор на доступность товаров. Кроме того, запуск европейской сети ускорит закрытие "Экомаркета" и "Великой кишени" в Украине.

"Мы сводим накладные расходы к минимуму и исключаем ненужные расходы", – говорится на сайте компании. Покупателям предлагают приносить свои сумки, а не покупать уже пакетированный товар.

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"Кроме того, мы показываем наши продукты в специальных коробках, а не пополняем запасы и складываем их по отдельности. Наши сотрудники просто заменяют коробки по мере необходимости, экономя часы каждую неделю", – говорится на сайте.

"У лидера рынка, АТБ – технологический отрыв не менее 10 лет. Но при системном подходе, выборе правильной стратегии и команды, Lidl сможет составить ему достойную конкуренцию", – рассказывает Андрей Жук, соучредитель и глава правления Ассоциации ритейлеров Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в немецкой компании Schwarz Group – владельце сети популярных в Европе супермаркетов Lidl, заявили, что пока не готовы назвать страны для потенциального расширения. Ранее в СМИ заявили, что сеть якобы уже готова зайти на украинский рынок.

Также Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против российской сети Mere. Таким образом, ее супермаркетам запрещено работать в нашей стране.