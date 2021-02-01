В украинских тортах обнаружили опасные трансжиры: какие нельзя покупать

В Украине в некоторых тортах обнаружили завышенное содержание трансжиров, которые могут нанести вред здоровью.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпотребслужбы в Киеве на официальной странице Facebook. Торты были замороженными и их отправляли на экспорт. "Информируем о выявлении слишком высокого содержания трансжирных кислот (5.72/100 g) в замороженных тортах, что экспортировались из Украины ООО "Фроузенфуд СА" (г.. Киев, ул. Промышленная, 2, 02088) в Литовскую Республику (UAB Sanitex, Kaunas)", – говорится в сообщении.

По закону производитель должен немедленно начать процедуру изъятия этих пищевых продуктов из обращения и в срок не более двух рабочих дней письменно проинформировать компетентный орган о принятых мерах по дальнейшему обращению с указанным пищевым продуктом.

"Уважаемые потребители, в случае выявления указанного пищевого продукта на столичном потребительском рынке, сообщайте по телефону (044) 486-95-85 или электронной почте: info@kiev.dpss.gov.ua", – говорится в сообщении.

Отметим, чтобы сэкономить, производители добавляют в продукты смесь растительных жиров, в результате появляются "неправильные молекулы" – трансжиры. В случае с маргаринами их нормализуют, а вот в масле этот показатель в подделках может зашкаливать.

Такие жиры приводят к болезням сердечно-сосудистой системы, ожирению и даже к онкологическим заболеваниям

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Госпродпотребслужба изучила 22 образца молочной продукции в Киеве и обнаружила, что пять производителей продавали фальсификат масла. В молочный жир добавляли растительный, что нарушает технологию производства продукции.