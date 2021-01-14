В Украине производителей масла уличили в фальсификате: названы нарушители

Госпотребслужба изучила 22 образца молочной продукции в Киеве и обнаружила, что пять производителей продавали фальсификат масла. В молочный жир добавляли растительный, что нарушает технологию производства продукции.

Об этом говорится на официальной странице ведомства в Facebook. "Самая распространенная среди готовых продуктов питания – фальсификация сливочного масла, которое заменяют маргарином или растительным спредом", – отмечают в Управлении безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Госпотребслужбы в Киеве.

Нарушения нашли в продукции:

"Масло сладкосливочное селянское 72,5%" (производитель ООО "Николаевмолпром"),

"Масло сладкосливочное селянское" (производитель ФЛП Матвиенко А.В.),

"Масло сливочное селянское 82,5%" (производитель ООО "Староконстантиновский молочный завод"),

"Масло сладкосливочное селянское 72,5%" (производитель ООО "Хмельницкий завод сухого обезжиренного молока"),

"Масло сладкосливочное экстра 82,5%" (производитель ФЛП Матвиенко А.В.),

"Масло сладкосливочное 73%" (производитель ФЛП Матвиенко А.В.).

Часть подделок можно обнаружить органолептически – по вкусу, запаху, внешнему виду, температурой застывания. Однако, такая возможность возникает у потребителя уже после приобретения товара.

Для идентификации наличии жирозаменителей в количестве менее 20% для молока и молочной продукции применяют анализ на содержание фитостеринов и холестерина. Такой метод позволяет выявить наличие растительного масла уже в количестве нескольких процентов.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, фальшивое масло можно узнать из-за консистенции (оно мягче настоящего), цвета (оно не должно быть оранжевым) и цены (пачка не может стоить меньше 40 грн).