В Украине значительно подорожали сало, хлеб и другие продукты

С декабря 2020 года по декабрь-2021 в Украине подешевели только яблоки и картофель. Другие же продукты добавили в цене. К примеру, стоимость сала выросла на 25,9% – до 99,4 грн/кг, а пшеничного хлеба – на 23,8%, до 33,1 грн/кг.

Об этом говорится в отчете Госстата. Согласно ему, за прошлый год картофель подешевел на 13,7%, до 8,8 грн/кг, а яблоки – на 32,4%, до 12,3 грн/кг. Цена же на остальные продукты выросла – как незначительно, так и внушительно.

Как подорожало мясо

В декабре 2021 года сало в среднем стоило 99,41 грн за кг. Это на 25,9% дороже, чем в декабре 2020 года. Кроме того:

говядина подорожала до 182,8 грн/кг (+26,3%);

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свинина – до 123,8 грн/кг (+6,8%);

куриное филе – до 117,1 грн/кг (+27,4%);

колбасы варенные 1 сорта – до 120,2 грн/кг (+15,6%);

рыба мороженая – 87,9 грн/кг (+8,5%).

Как подорожал хлеб

Пшеничный хлеб высшего сорта вырос в цене за указанный период на 23,8%, до 33,1 грн/кг. Также подорожали:

пшеничный хлеб высшего сорта – до 26,3 грн/кг (+22,9%);

ржаной, ржано-пшеничный хлеб – до 27,5 грн/кг (+24,4%);

батон – до 17,9 грн/500 гр (+21,2%).

Как подорожали молочные продукты

Больше всего за год подорожала 15%-ная сметана. Ее цена выросла на 16,1% – до 74,11 грн за кг. Также увеличилась цена на:

молоко пастеризованное, жирностью до 2,6% – до 28,55 грн/кг (+11,5%);

сыры мягкие жирные – до 125,98 грн за кг (+13%);

сливочное масло – до 13,8%/200 г (+50,59 грн).

Как подорожали овощи

С декабря 2020 года по декабрь-2021 свекла подорожала на 147,5% – до 13,3 грн/кг. Это рекордный рост среди всех продуктов за указанный период. Впрочем, стоимость всех овощей продемонстрировала резкое повышение:

морковь подорожала до 9,98 грн/кг (+66,3%);

белокачанная капуста – до 11,6 грн/кг. (+144,3%);

лук репчатый – до 12,1 грн/кг (+136,1%).

Как подорожала бакалея

Больше всего подорожало подсолнечное масло. Его цена выросла на 46% – до 61,43 грн/литр. Также увеличилась цена на:

гречневую крупу – до 47,8 грн/кг (+27,6%);

рис – до 28,7 грн/кг (+20,1%);

манную крупу – до 18,1 грн/кг (+14,3%);

ячневую крупу – до 15,8 грн/кг (+21,7%);

пшено – до 18,4 грн/кг (+5,2%);

макаронные изделия из мягких сортов пшеницы – до 24,4 грн/кг (+20,8% );

муку пшеничную – до 15 грн/кг (+18,2%);

сахар – до 27,5 грн/кг (+31,7%).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина будет импортировать муку из Турции, что приведет к росту цен на хлеб. По прогнозам его стоимость поднимется на четверть.