В Украине значительно подорожали сало, хлеб и другие продукты
С декабря 2020 года по декабрь-2021 в Украине подешевели только яблоки и картофель. Другие же продукты добавили в цене. К примеру, стоимость сала выросла на 25,9% – до 99,4 грн/кг, а пшеничного хлеба – на 23,8%, до 33,1 грн/кг.
Об этом говорится в отчете Госстата. Согласно ему, за прошлый год картофель подешевел на 13,7%, до 8,8 грн/кг, а яблоки – на 32,4%, до 12,3 грн/кг. Цена же на остальные продукты выросла – как незначительно, так и внушительно.
Как подорожало мясо
В декабре 2021 года сало в среднем стоило 99,41 грн за кг. Это на 25,9% дороже, чем в декабре 2020 года. Кроме того:
говядина подорожала до 182,8 грн/кг (+26,3%);
свинина – до 123,8 грн/кг (+6,8%);
куриное филе – до 117,1 грн/кг (+27,4%);
колбасы варенные 1 сорта – до 120,2 грн/кг (+15,6%);
рыба мороженая – 87,9 грн/кг (+8,5%).
Как подорожал хлеб
Пшеничный хлеб высшего сорта вырос в цене за указанный период на 23,8%, до 33,1 грн/кг. Также подорожали:
пшеничный хлеб высшего сорта – до 26,3 грн/кг (+22,9%);
ржаной, ржано-пшеничный хлеб – до 27,5 грн/кг (+24,4%);
батон – до 17,9 грн/500 гр (+21,2%).
Как подорожали молочные продукты
Больше всего за год подорожала 15%-ная сметана. Ее цена выросла на 16,1% – до 74,11 грн за кг. Также увеличилась цена на:
молоко пастеризованное, жирностью до 2,6% – до 28,55 грн/кг (+11,5%);
сыры мягкие жирные – до 125,98 грн за кг (+13%);
сливочное масло – до 13,8%/200 г (+50,59 грн).
Как подорожали овощи
С декабря 2020 года по декабрь-2021 свекла подорожала на 147,5% – до 13,3 грн/кг. Это рекордный рост среди всех продуктов за указанный период. Впрочем, стоимость всех овощей продемонстрировала резкое повышение:
морковь подорожала до 9,98 грн/кг (+66,3%);
белокачанная капуста – до 11,6 грн/кг. (+144,3%);
лук репчатый – до 12,1 грн/кг (+136,1%).
Как подорожала бакалея
Больше всего подорожало подсолнечное масло. Его цена выросла на 46% – до 61,43 грн/литр. Также увеличилась цена на:
гречневую крупу – до 47,8 грн/кг (+27,6%);
рис – до 28,7 грн/кг (+20,1%);
манную крупу – до 18,1 грн/кг (+14,3%);
ячневую крупу – до 15,8 грн/кг (+21,7%);
пшено – до 18,4 грн/кг (+5,2%);
макаронные изделия из мягких сортов пшеницы – до 24,4 грн/кг (+20,8% );
муку пшеничную – до 15 грн/кг (+18,2%);
сахар – до 27,5 грн/кг (+31,7%).
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина будет импортировать муку из Турции, что приведет к росту цен на хлеб. По прогнозам его стоимость поднимется на четверть.