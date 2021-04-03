В Украине запретили российские порошки: как повлияет на цены и качество

В Украине в ближайшее время российские моющие средства и стиральные порошки начнут исчезать из украинских магазинов из-за запрета Кабмина. При этом на стоимость бытовой химии это не повлияет.

Об этом сообщает издание "Сегодня". Кандидат химических наук Глеб Репич объясняет, что при выборе порошка нужно руководствоваться тем, сколько здесь поверхностно-активных веществ. Именно они обусловливают высокое моющее действие порошка.

Российских стиральных средств на украинском рынке продают менее одного процента – подтверждают в Торгово-промышленной палате Украины. "Если завтра на наших полках исчезнет какой-то вид бытовой химии – об этом не стоит переживать. С точки зрения потребителя, на нас с вами на бытовом уровне, это абсолютно никак не повлияет", – объясняет первый вице-президент ТППУ Михаил Непран.

А вот качество украинских стиральных средств не уступает российским. Не повлияет запрет российских товаров и на цены внутри Украины. Бывший и.о. министра экономики Павел Кухта объясняет: "Те же моющие средства производят крупные транснациональные компании по единым стандартам где угодно. Они одинаковые в Польше и России. Имеют заводы обычно и в России, и отдельно в Европе. Часто в Польше, на европейский рынок. Поэтому они все это спокойно заместят с европейских заводов или даже с украинских. Опять же, украинский потребитель этого не ощутит".

Ранее, как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров расширил санкции против 13 российских авиакомпаний. Им на три года запретили пользоваться активами и банковскими счетами в Украине. Кроме того, сирийская Cham Wings Airlines больше не сможет летать над территорией страны.