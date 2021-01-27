Кабмин расширил санкции против России: под запрет попали авиакомпании

Кабинет министров расширил санкции против 13 российских авиакомпаний. Им на три года запретили пользоваться активами и банковскими счетами в Украине. Кроме того, сирийская Cham Wings Airlines больше не сможет летать над территорией страны.

Кроме того, как и раньше компании не могут пользоваться активами и банковскими счетами в Украине (если такие есть), выводить средства. Соответствующее решение принял Кабинет министров 27 января. Заседание транслировалось на официальном сайте ведомства.

Трехлетние санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины, предлагается, в частности, применить к АО "Вологодское авиационное предприятие"(п.Дорожный), АО "Красавиа" (Красноярск), АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар), АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону), АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск), ООО "Авиасервис" (с. Столбище, Татарстан), ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н.п. Аэропорт, Татарстан), ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки), ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково), ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва), ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки), ФГУП "Государственная корпорация по оргаризации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва), а также ООО "Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик).

Причина таких ограничений: авиакомпании летали над территорией аннексированного Крыма без разрешения Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.