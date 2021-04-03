В Україні заборонили російські порошки: як вплине на ціни та якість

В Україні найближчим часом російські миючі засоби і пральні порошки почнуть зникати з українських магазинів через заборону Кабміну. При цьому на вартість побутової хімії це не вплине.

Про це повідомляє видання "Сегодня". Кандидат хімічних наук Гліб Репіч пояснює, що при виборі порошку потрібно керуватися тим, скільки тут поверхнево-активних речовин. Саме вони зумовлюють високу миючу дію порошку.

Російських пральних засобів на українському ринку продають менш одного відсотка – підтверджують в Торгово-промисловій палаті України. "Якщо завтра на наших полицях зникне якийсь вид побутової хімії – про це не варто переживати. З точки зору споживача, на нас з вами на побутовому рівні, це абсолютно ніяк не вплине", – пояснює перший віцепрезидент ТППУ Михайло Непран.

А ось якість українських пральних засобів не поступається російським. Не вплине заборона російських товарів і на ціни всередині України. Колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта пояснює: "Ті ж миючі засоби виробляють великі транснаціональні компанії за єдиними стандартами де завгодно. Вони однакові в Польщі і Росії. Мають заводи зазвичай і в Росії, і окремо в Європі. Часто в Польщі, на європейський ринок. Тому вони все це спокійно замістять з європейських заводів або навіть з українських. Знову ж таки, український споживач цього не відчує".

Раніше, як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів розширив санкції проти 13 російських авіакомпаній. Їм на три роки заборонили користуватися активами й банківськими рахунками в Україні. Крім того, сирійська Cham Wings Airlines більше не зможе літати над територією країни.