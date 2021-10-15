В Украине задним числом пересчитают некоторые пенсии: кому добавят денег

В Украине проведут перерасчет пенсионных выплат военнослужащим разведывательных органов, которые вышли на заслуженный отдых и получают пенсию согласно "военному" закону № 2262. Доплату начислят на выплаты, осуществленные с 1 августа 2021 года.

Соответствующий проект постановления разработали в Министерстве социальной политики. Документ размещен на официальном сайте ведомства для общественного обсуждения. Уже в ближайшее время он будет направлен на одобрение Кабинета министров.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, необходимость перерасчета пенсий возникла из-за повышения зарплат украинским разведчикам. Такое решение принято Кабмином еще в июле 2021 года во исполнение норм нового закона "О разведке".

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В свою очередь, согласно Закону № 2262, пенсия бывших военных зависит от уровня денежного обеспечения действующих военнослужащих. Соответственно, при изменении их заработной платы выплаты пенсионерам должны пересчитываться автоматически.

Перерасчет пенсионных выплат будет проведен лицам, уволенным из разведывательных органов Министерства обороны, Службы внешней разведки и Администрации Государственной пограничной службы. Под пересмотр попадут пенсии, выплаченные с 1 августа 2021 года, с учетом нового размера заработной платы разведчиков согласно постановлению № 729.

Напомним, в начале июля 2021 года правительство Шмыгаля должно было пересчитать размер выплат украинским военным пенсионерам. Премьер заверял, что сотни тысяч военных получат дополнительные пенсионные доплаты, так как еще начиная с 2017-го большое количество военных пенсионеров не получали индексацию.

Однако обещанного Кабмином повышения пенсий так и не произошло - в июле 2021 бывшие военные получили "голые" выплаты, рассчитанные еще в начале 2016 года. Это привело к тому, что пенсионеры начали массово обращаться в суды и таким образом добиваться законного повышения пенсий. С 2019 года по всей Украине вынесено около 3 тыс. подобных решений судов в пользу бывших военнослужащих.

При этом в Украине решили поднять пенсии семьям погибших в АТО/ООС. Получателям начнут платить не меньше 7800 грн. Повышение коснется 2 тыс. человек, в среднем пенсии вырастут на 2000 грн.

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