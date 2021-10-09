Украинцам пересчитают пенсии: богатым прибавят 800 грн, а бедным – в десять раз меньше

В Украине минимальную пенсию с 1 декабря увеличат на 80 грн до 1934 грн. В то же время максимальную выплату поднимут на 800 грн, до 19 340 грн.

Это следует из утвержденного бюджета Пенсионного фонда. Так, прибавка произойдет благодаря повышению прожиточного минимума. По закону минимальная пенсия не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных, с декабря он составит 1934 грн.

С другой стороны, размер максимальной выплаты ограничен 10 пенсиями. С декабря он увеличится на 800 грн, до 19 340 грн. Такую сумму могут получать те, кто получал высокие белые зарплаты и имеет большой стаж.

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Так, те украинцы, которые выполнили требования по стажу (а это 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), имеют права на отдельные гарантии после достижения 65 лет. Их выплата увеличится на 200 грн.

По закону они могут претендовать на 40% от минимальной зарплаты. И так как с 1 декабря минималка увеличится с 6000 до 6500 грн, гарантия по минимальной пенсии увеличится с 2400 до 2600 грн.

Размер пенсии ограничен не для всех. Судьи добились для себя отдельных условий. Они могут получать около 80% своей зарплаты, без ограничения размера выплаты. Поэтому в результате в среднем их пенсия составляет около 80 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.