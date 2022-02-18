В Украине за монету в 10 копеек заплатили 45 тысяч: как она выглядит

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
126
В Украине за монету в 10 копеек заплатили 45 тысяч
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Украинскую монету в 10 копеек продали на аукционе за 45 тыс. грн. При том, что размер первой ставки на нее составлял 1 грн. То есть, за время торгов ее цена выросла в 45 тысяч раз.

Монету продали на специализированном аукционе Violity. Согласно объявлению, она была выпущена в 1992 году из алюминия. Тогда как основным материалом, по информации Нацбанка, является алюминиевая бронза.

Кроме того, отличается и вес монеты. Стандартным является 1,7 г, тогда как проданная, согласно объявлению, весит намного меньше – всего 0,6 г.

Украинскую монету в 10 копеек продали на аукционе за 45 тыс. грн
Видео дня

Как проходили торги

Торги по этой монете завершились вечером 13 февраля. Всего было сделано 55 ставок (история торгов уже закрыта).

Отметим: по состоянию на на 15:35 11 февраля, на монету уже было сделано 32 ставки, которые уже на тот момент подняли ее цену до 36 046 грн.

Самый большой скачок на то время был совершен между 8 и 9 ставкой. Тогда цена лота увеличилась с 8 грн до 20 222 грн.

За время торгов цена монеты выросла почти в 45 тысяч раз

Какие монеты можно продать за большие деньги?

С браком при производстве. Если монеты по ошибке изготовили с двумя реверсами или аверсами, с крупными ягодами, тонким стенками герба и т. п., их стоимость может быть в тысячи раз выше номинала.

Экспериментальные монеты. К таким, к примеру, относятся 15 копеек. Их изготовили небольшим тиражом, и теперь за ними "охотятся" нумизматы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине монету в 2 копейки продали на аукционе за 4 851 грн. При чем первая ставка была равна 1 гривне.

Обращение OBOZREVATEL
УкраинаНумизматикамонеты