В Украине за монету в 10 копеек заплатили 45 тысяч: как она выглядит

Украинскую монету в 10 копеек продали на аукционе за 45 тыс. грн. При том, что размер первой ставки на нее составлял 1 грн. То есть, за время торгов ее цена выросла в 45 тысяч раз.

Монету продали на специализированном аукционе Violity. Согласно объявлению, она была выпущена в 1992 году из алюминия. Тогда как основным материалом, по информации Нацбанка, является алюминиевая бронза.

Кроме того, отличается и вес монеты. Стандартным является 1,7 г, тогда как проданная, согласно объявлению, весит намного меньше – всего 0,6 г.

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Как проходили торги

Торги по этой монете завершились вечером 13 февраля. Всего было сделано 55 ставок (история торгов уже закрыта).

Отметим: по состоянию на на 15:35 11 февраля, на монету уже было сделано 32 ставки, которые уже на тот момент подняли ее цену до 36 046 грн.

Самый большой скачок на то время был совершен между 8 и 9 ставкой. Тогда цена лота увеличилась с 8 грн до 20 222 грн.

Какие монеты можно продать за большие деньги?

С браком при производстве. Если монеты по ошибке изготовили с двумя реверсами или аверсами, с крупными ягодами, тонким стенками герба и т. п., их стоимость может быть в тысячи раз выше номинала.

Экспериментальные монеты. К таким, к примеру, относятся 15 копеек. Их изготовили небольшим тиражом, и теперь за ними "охотятся" нумизматы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине монету в 2 копейки продали на аукционе за 4 851 грн. При чем первая ставка была равна 1 гривне.