В Украине за копейки готовы заплатить десятки тысяч гривен: как выглядит мелочь

В Украине за некоторые монеты готовы заплатить десятки тысяч гривен. Среди них не только первая мелочь 1992 года, но и даже обиходные деньги двухтысячных.

Как сообщает профильный портал monety, среди них как копейки мелкого номинала, так и гривни. Вот некоторые из них

На что обратить внимание: средний зуб трезубца острый с утолщением, единица с хвостиком, зерна второго и третьего колосьев с черенками.

Гроздь №2 имеет форму прямоугольного треугольника. Ягоды в гроздьях № 4, 5, 6 приближены к канту. Гурт с крупной насечкой.

Дорогая монета имеет выпуклый щит, в нем вдавленный трезубец (английский чекан). Гурт с мелкой насечкой.

Описание: известно две разновидности 5 копеек 2003 года, одна – обычная, вторая - редкая. Стоимость обычной монеты равна номиналу, а дорогую можно продать за 2000-2500 грн.

По внешнему виду обе разновидности пятаков одинаковые, необходимо обращать внимание на размер рисунка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.