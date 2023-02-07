В Украине за 360 тыс. грн продают монету в честь защитников "Азовстали": как выглядит

В Украине продают монету "Воин Азовстали", выпущенную полинезийским государством Ниуэ в честь защитников Мариуполя. Цена – 360 тыс. грн (около 10 тыс. долларов).

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Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

номинал монеты – 5 долларов;

проба серебра – 999;

диаметр – 50 мм.

В комплекте к монете идет сертификат. А также футляр.

Монета была выпущена в декабре 2022 года. В начале же 2023 года в сети ее продавали по 300 долларов.

Что известно о монете

На монете изображен украинский воин в метафорической броне. Ею выступает металлургический завод, служивший защитникам "Азовстали" прикрытием и являющийся символом их стойкости.

С другой стороны монеты изображен герб Ниуэ, а также надпись "Остров Ниуэ". Также здесь размещена информация о монете:

номинал;

вес (62,2 грамма);

проба серебра (999).

"Как мог мир допустить восстановление тоталитарного режима и анархии, внезапно нависшей над землей суверенного независимого государства в самом сердце Европы? ... Этой монетой мы вспоминаем подвиг защитников "Азовстали", мужественно и бесстрашно противостоявших вселенскому злу", – говорится в описании монеты на Top World Coins.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Эстонии запустили в оборот монету в 2 евро, посвященную Украине. На ее реверсе (обратной стороне) изображен силуэт женщины, держащей в руке голубя, а также надпись "Slava Ukraini". Дизайн монеты разработала Дарья Титова – молодая украинская беженка, обучающаяся в Эстонской академии искусств.

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