"Slava Ukraini": в Эстонии выпустили монету, посвященную Украине

В Эстонии запустили в оборот монету в 2 евро, посвященную Украине. На ее реверсе (обратной стороне) изображен силуэт женщины, держащей в руке голубя, а также надпись "Slava Ukraini". Дизайн монеты разработала Дарья Титова – молодая украинская беженка, обучающаяся в Эстонской академии искусств.

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В оборот монету запустили в конце 2022 года, сообщили в Банке Эстонии. Там отметили: монету также можно приобрести в качестве сувенира – вся выручка от этого будет направлена на поддержку Украины в противостоянии с РФ.

"Эта монета является напоминание о том, что свобода – это высшая ценность, за которую приходится платить очень высокую цену. Украина ценой жизней своих людей защищает общие ценности всего европейского культурного пространства и наша задача – поддерживать ее в этом", – говорится в сообщении.

Приобрести приобрести посвященную Украине эстонскую 2-евровую монету можно в магазине Банка Эстонии и на площадке Omniva. Цена – 18 евро. В комплекте идет монетная карта с информацией о монете.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ниуэ – государство в Полинезии (южная часть Тихого океана) – выпустила серебряную памятную монету номиналом 5 долларов "Воин Азовстали". Она посвящена украинским защитникам Мариуполя. В сети ее уже продают по 279,9 евро.

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