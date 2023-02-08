В Украине за 1100 долларов продают 1 грн: почему она столько стоит

В Украине за 40 тыс. грн (около 1 100 долларов) продают монету в 1 грн 1992 года. Ее особенностью является материал чеканки – вместо стандартной латуни она выполнена из серебра.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

вес монеты – 10,2 грамма (вес стандартных 7,1 грамма);

гурт гладкий;

"есть небольшой поворот".

"1 гривня 1992. Серебро. Из коллекции. Оригинал", – говорится в объявлении.

Также в Украине за 60 тыс. грн продают другую монету в 1 грн из "неродного материала". Она отчеканена из алюминия. Согласно объявлению о продаже:

разновидность монеты – 2ААг;

реставрации она не подвергалась;

вес – 2 грамма;

гурт – без надписи.

В целом же, как рассказывают специалисты ресурса "Монеты-ягодки", 1 грн 1992 года является пробной монетой – ее "чеканили при настройке оборудования". Специалисты объясняют:

первые гривни были без оптовой надписи;

точный тираж неизвестен;

"найти пробную гривню в обращении невозможно".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут получить на сдачу либо найти в копилке монеты в 1 грн, за которые коллекционеры могут заплатить большие деньги. Порой речь идет о более чем 10 тыс. грн.

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