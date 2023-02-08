В Украине за 1100 долларов продают 1 грн: почему она столько стоит
В Украине за 40 тыс. грн (около 1 100 долларов) продают монету в 1 грн 1992 года. Ее особенностью является материал чеканки – вместо стандартной латуни она выполнена из серебра.
Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:
- вес монеты – 10,2 грамма (вес стандартных 7,1 грамма);
- гурт гладкий;
- "есть небольшой поворот".
"1 гривня 1992. Серебро. Из коллекции. Оригинал", – говорится в объявлении.
Также в Украине за 60 тыс. грн продают другую монету в 1 грн из "неродного материала". Она отчеканена из алюминия. Согласно объявлению о продаже:
- разновидность монеты – 2ААг;
- реставрации она не подвергалась;
- вес – 2 грамма;
- гурт – без надписи.
В целом же, как рассказывают специалисты ресурса "Монеты-ягодки", 1 грн 1992 года является пробной монетой – ее "чеканили при настройке оборудования". Специалисты объясняют:
- первые гривни были без оптовой надписи;
- точный тираж неизвестен;
- "найти пробную гривню в обращении невозможно".
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут получить на сдачу либо найти в копилке монеты в 1 грн, за которые коллекционеры могут заплатить большие деньги. Порой речь идет о более чем 10 тыс. грн.
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