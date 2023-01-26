Украинцам резко пересчитают налоги: что задумали в ОП и к чему это может привести

В Украине в ближайшее время отменят льготный налог в размере 2% для физлиц-предпринимателей (ФЛП) на едином налоге. Это одно из требований мониторинговой миссии МВФ. Пока международные кредиторы требуют отменить льготную ставку, в Офисе президента разрабатывают радикальную реформу – большинство налоговых ставок планируют снизить в разы. Это якобы позволит вывести экономику из тени.

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О том, что предлагают у Зеленского и к чему это приведет, читайте в материале OBOZREVATEL.

О ставках до сих пор не договорились

НДС, налоги на зарплату и налоги на прибыль компаний (заменят на налог на выведенный капитал) хотят снизить примерно до 10% каждый. Цифра непринципиальная, это может быть и 8, и 12%. О ставках готовы договариваться, заявил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма во время презентации реформы.

Для понимания, сейчас налоги на зарплату состоят из единого соцвзноса (22%) и подоходного налога (18%). Два этих налога хотят объединить и снизить примерно до 10%. Всерьез такую идею в правительстве не воспринимают. И Минсоц, и Минфин уверены: с таким подходом поступления провалятся и денег просто не будет.

Пока Офис президента разрабатывает революционные предложения, в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики занимаются реформой администрирования и предлагают сохранить действующие ставки.

"Я – сторонник существенного улучшения администрирования действующих налогов, перехода на электронную форму взаимоотношений с налоговой, снятия при этом всех коррупционных рисков. При такой модели взаимоотношений все запросы задокументированы, никаких взяток, никакой дополнительной нагрузки, все "летает", – рассказал OBOZREVATEL глава профильного комитета Даниил Гетманцев.

Шурма же уверен: украинцы не платят налоги со всего размера зарплаты. Бизнес использует схемы обнала, чтобы после без уплаты налогов платить украинцам в конвертах. Поэтому для детенизации нужно значительно снизить налоговую нагрузку.

Как хотят пересмотреть налоги:

НДС: снизить с 20 до 10%

НДФЛ + ЕСВ: снизить с 40 до 10%

Налог на доходы компаний: заменить на доход на выведенный капитал и снизить ставку с 18 до 10%.

Нет согласия и по вопросам компенсаторных механизмов

Даже если идея Офиса президента реализуется и даст результат, как минимум в первое время Украину ждет резкое падение поступлений в бюджет. Бизнес не откажется от тени сразу же, процесс затянется на месяцы. А может, и вовсе не даст результата.

Поэтому как минимум на первое время нужны компенсаторные механизмы. Это хорошо понимают и в Офисе президента. Поэтому обсуждают возможные "дополнительные временные" налоги. К их числу относятся:

налоги на наличку (мол, если хочешь пользоваться наличными средствами, плати больше);

повышение налогов на "вредное" потребление. К ним относятся сигареты, алкоголь, ископаемое топливо;

запрет рассчитываться за алкоголь и сигареты наличкой (тогда сократится доля тени).

"Один из компенсаторов – повышение налогов вредного потребления. Это табак, алкоголь и ископаемое топливо. Мы будем приводить ставки акцизных налогов к среднему европейскому уровню. Очень важный вопрос – администрирование. С табаком доля нелегала достигает 30%, с алкоголем – еще больше", – говорит Шурма. Помимо оплаты безналом, для сокращения уровня тени также введут электронный акциз.

Даже внутри команды президента возникли разногласия. "Слуга народа" Даниил Гетманцев выступил с осторожной критикой нововведения, а министр финансов Сергей Марченко на просьбу прокомментировать идею рассказывал журналистам о рисках провала в бюджетных поступлениях.

Еще одна проблема – позиция международных партнеров. Они дают половину поступлений в казну своими пожертвованиями, и им предстоит объяснить, почему украинские налогоплательщики должны платить еще меньше. Пока усилия Офиса президента сосредоточены на дискуссиях с МВФ. И, конечно же, Международный валютный фонд такую идею одобрить не может. Но, в отличие от украинских политиков, международные организации не спешат вмешиваться в обсуждение.

Кроме того, отдельные вопросы необходимо обсуждать и с Еврокомиссией. Во всех странах ЕС общая ставка НДС должна составлять не менее 15%. Но здесь есть хитрость: многие страны для отдельных отраслей (например, производителей продуктов) используют более низкую ставку НДС.

"МВФ мыслит шаблонами. Реакция также стандартная – если есть война, нужно повышать налоги. Допустим, мы будем выполнять рекомендации. Это приведет только к еще большей тенизации. Кого устраивает налоговая система? У нас есть в зале 20 человек, вряд ли каждый может сказать, что получает свою зарплату вбелую. Просто МВФ и некоторые внешние партнеры не до конца понимают специфику функционирования нашей экономики", – рассказал Шурма во время презентации.

Много вопросов вызывает идея объединить единый соцвзнос с подоходным налогом и значительно снизить его размер. Из-за критической демографической ситуации (последних данных никто не знает, но и до полномасштабной войны они были неутешительными), потери миллионов рабочих мест, миграции, падения экономики из-за возможного снижения единого соцзвноса Пенсионный фонд может столкнуться с резким увеличением дефицита. Покрывать эту дыру нужно будет из бюджета страны, но и он может потерять львиную долю доходов из-за значительного снижения ставок. Без масштабной помощи и покрытия дефицита за счет международных партнеров реформа от Офиса президента может привести к большим проблемам.