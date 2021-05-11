В Украине взлетят цены на квартиры: когда и как подорожает жилье

В Украине, несмотря на падение спроса на квартиры летом, стоимость квадратных метров как в столице, так и в регионах продолжит расти. В среднем после завершения локальных локдаунов цена жилья по стране может увеличиться на 5%.

Почему сложилась такая тенденция и что подорожает больше всего – разбирался OBOZREVATEL.

Планомерное подорожание недвижимости продолжается уже два года. Цены растут в диапазоне от 8 до 15% в год в зависимости от сегмента. По мнению экспертов, данная тенденция сохранится и на этот летний сезон.

Причин для подорожания жилья несколько. Одна из главных – рост инфляции. С начала года она составила 8,5% и уже превысила инфляционные прогнозы, заложены в госбюджете. Потому рынок реагирует соответствующим образом.

Также не стоит забывать, что в последнее время из рынка вышли некоторые крупные игроки, потому количество предложений уменьшилось.

"У нас в прошлом году были громкие скандалы, связанные с "Аркадой", "Укрбудом", – рассказывает председатель правления Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр. – Застройщики, которые остались на рынке, вынуждены были поднять цену, потому что очень большой был отток покупателей с этих двух компаний".

Свои коррективы в общую картину внесли и локальные локдауны. Весна – это горячий сезон для рынка недвижимости, но из-за карантинных ограничений спрос несколько упал и это временно сдерживало рост цен.

"Стабильность цен – это отклик рынка на карантин. Однако по завершении локдауна цены, прежде всего на жилье, могут возрасти", – прогнозирует президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

По данным Питы, из-за карантина на вторичном рынке Киева, Львова, Одессы, Харькова и Днепра спрос упал в среднем на 10%. В других областных центрах – на 10-15%. Из-за этого мы имеем дело с так называемым отложенным спросом.

"На вторичном рынке жилья, несмотря на имеющуюся возможность для заключения сделок, очевиден рост отложенного спроса на срок от 2 до 4 недель. При этом ценовая ситуация остается неизменной: рост цен сконцентрирован в основном на 1-, 2-комнатных квартирах в удачных локациях и не превышает 3%", – говорит он.

На увеличение спроса будет влиять и то, что в последнее время на рынок вышел системный игрок. Это люди, которые целенаправленно инвестируют большие деньги в недвижимость, чтобы получить прибыль.

"У нас активно развивается первичный рынок, – говорит Кудояр. – Многие покупают на этапе фундамента и продают, когда дом вводится в эксплуатацию. В таком случае, кроме того, что есть естественное подорожание, присутствует подорожание квадратного метра по этапам строительства. Системные покупатели приобретают за одну цену, а уже через год продают на 20% дороже. Это подстегивает системных игроков покупать по 5-10 квартир".

Что интересно, украинский рынок недвижимости начал вызывать интерес и у иностранцев. По данным Кудояра, у нас активно покупают квартиры израильтяне, немцы, американцы, чехи. Все они пытаются заработать. Из-за этого спрос системно растет и будет продолжать расти.

Существенное подорожание недвижимости ожидают в период мая-июня. На вторичном рынке наибольший рост цен (до 10%) возможен на однокомнатные квартиры в домах, построенных после 2000 года, и удачно расположенных. На первичном рынке ценовая динамика будет похожей. Так, по прогнозам Питы, цены вырастут в среднем до 6%.

"Несколько столичных застройщиков уже анонсировали майское увеличение стоимости квадратных метров минимум на 5-10%. Конечно такую ​​"стратегию" можно воспринимать не только как корректировку цен на фоне роста курса доллара, но и как попытку вызвать искусственный ажиотаж, чтобы уже сейчас существенно увеличить количество сделок. Такие спекуляции, провоцирование к активизации покупателей, не существенно сказываются на уровне продаж. При этом другие компании также меняют ценники в конкурентных жилых комплексах", – подчеркнул он.

Как утверждает Кудояр, в целом динамика роста цен останется такой же, как и в прошлом году. В разрезе года квартиры подорожают примерно на 12-15%.

Стоимость квадратных метров продолжает медленно расти. Даже если летом спрос начнет падать, на цене квартир это не отразится. В то же время есть вероятность, что локальные локдауны внесут свои коррективы в ситуацию со спросом. Из-за ужесточения карантинных мер в пик сезона жильем стали интересоваться меньше. Вероятно, часть покупателей, которые пережидали карантин, вернутся к этому вопросу после выхода их территории из "красной" зоны. Потому на лето, возможно, мы увидим даже некое увеличения спроса по сравнению с карантинным апрелем, что только подкрепит рост цен.