В Украине взлетел спрос на одну из специальностей без высшего образования: платят до 30 тыс. грн

В Украине аналитики рынка труда выявили рост количества вакансий для поворов. Всего за неделю на одном из ресурсов открылось более 800 предложений для поваров. Зарплата при этом достигает 30 тыс. грн.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble. Требования, которые в своих вакансиях работодатели прописывают чаще всего, помимо стандартных знаний рецептур и технологий приготовления блюд, – соблюдение чистоты и порядка на кухне, пунктуальность, опыт работы поваром от 2 лет.

Важными аспектами при приеме на работу также являются знания калькуляции, требований к качеству сроков и условиям хранения продуктов питания. "Зарплата в такой профессии зависит от региона, графика работы и выполняемых видов работ. В целом, заработная плата у поваров по Украине варьируется от 10000 до 30000 грн", – рассказывает эксперт.

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Больше всего открыто вакансий в Киеве, Харькове, Одессе. В основном соискателям предлагают посменный график работы: 2/2, 3/3 с 10:00 до 22:00. В разных вакансиях может требоваться разный дополнительный опыт – например, технолога, повара-универсала, повара определенной национальной кухни или кондитера.

Наиболее активно работодатели ищут профессионалов перед началом летнего сезона – в мае и июне, однако рост числа вакансий наблюдается и сейчас.

Отметим, в Украине средняя зарплата до конца 2021 года может достичь рекордных 16 тыс. грн. Традиционно, быстрее остальных растут оклады в аграрной сфере, IT и страховании. При этом аналитики рынка труда жалуются: у работодателей есть огромный запрос на представителей рабочих специальностей и их труд готовы достойно оплачивать.

Но все равно украинцы выбирают высшее образование. Как результат – каждый второй безработный в стране имеет диплом вуза.

Как сообщал OBOZREVATEL, повышение зарплат медикам – одно из немногих предложений в проекте бюджета-2022, которые могут положительно повлиять на уровень жизни украинцев. В остальном же рассчитывать на резкий рост благосостояния не стоит. Например, по сравнению с 2021 годом минимальную зарплату повысят всего на 200 грн.

Также напомним, что украинские врачи неоднократно жаловались на низкие зарплаты. Многие медики готовы покинуть страну ради более достойной оплаты своего труда.