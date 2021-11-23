В Украине вскрыли новую мошенническую схему: используют "тысячу от Зеленского"

Еще до того, как украинцы начали получать обещанные президентом Владимиром Зеленским 1000 грн за вакцинацию от коронавируса (их можно потратить на концерты, поездки по стране, спортзалы), новую идею взяли на вооружение мошенники. Они рассылают жертвам сообщения с предложением пройти регистрацию для получения денег, однако после оставляют доверчивых граждан ни с чем. О том, как обманывают украинцев, читайте в материале OBOZREVATEL.

Подобная схема – один из наиболее простых и популярных видов кражи данных карты. Мошенники делают рассылку на большое количество номеров с предложением получить вознаграждение за что-то (это может быть прибавка к пенсии, 13 зарплата, карантинные выплаты и многое другое). В таком сообщении, как правило, расположена ссылка на сайт, где вам нужно будет ввести данные карты, куда придут деньги. Когда же вы их введете, мошенники снимут все, что есть на этой карте, еще и могут попытаться оформить кредиты.

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В этой схеме время от времени меняется лишь "легенда". К примеру, в прошлом году мошенники предлагали "карантинные" 8000 грн. Сейчас же, когда одним из самых обсуждаемых вопросов стало вознаграждение для вакцинированных украинцев, они само собой взяли на вооружение это. О такой схеме украинцев предупредил ПриватБанк на своей странице в Facebook:

"Выплата COVID-19" – такую новую схему придумали изобретательные мошенники. Вам приходит сообщение о выплате на несколько тысяч гривен. Все, что нужно сделать, перейти по ссылке, заполнить личные данные и реквизиты банковских карт".

Подживляет эту схему еще и не совсем конкретное высказывание президента Владимира Зеленского. Механизма выплат, как такового, он не разъяснил, потому это дает злоумышленникам широкое поле для фантазий.

Прежде всего стоит обратить внимание на ряд несостыковок между предложениями мошенников и заявлениями официальных лиц. Как разъяснил премьер-министр Денис Шмигаль, программа стартует 19 декабря, выплаты можно будет получить только на виртуальную карту через Дію, а использовать лишь на определенные услуги (к примеру, билеты в кинотеатр, театр или концерт, на занятия спортом, путешествия по Украине самолетом или поездом). Если деньги предлагают уже сейчас наличкой – это, очевидно, "развод". Кроме того, если обещанная сумма выплат превышает 1000 грн – это идет вразрез со словами президента.

Среди прочего, должен насторожить и тот факт, что для получения помощи у вас не требуют подавать огромные пакеты документов, как часто бывает с украинской бюрократией.

"Получить какие-то компенсации всегда было непросто. Нужно было еще доказать, что вы имеете на это право. Соответственно, если вам что-то преподносят на блюдечке, нужно включить мозг и подумать: с чего это вдруг все стало так легко?", – рассказал архитектор компании "IT Лаборатория" Андрей Перцюх.

Попасться в руки мошенникам может абсолютно любой человек. Как рассказывает глава ГО "Электронная республика" Евгений Поремчук, всем людям свойственно ошибаться:

"У меня есть друзья с образованием в сфере информационной безопасности, которые служили в СБУ и имеют погоны, но все равно умудряются попасть на деньги через телефонное мошенничество. Что тут говорить о простых людях?".

Чтобы обезопасить себя от потери денег возьмите за привычку проверять всю информацию, которая приходит к вам. Особенно, если она − от неизвестных источников. Хотите вы получить выплаты за вакцинацию – поищите информацию о том, как именно они будут происходить. Если не сходится с тем, что вам прислали в рассылке – игнорируйте такие сообщения.

Также, ни при каких обстоятельствах не сообщайте посторонним реквизиты своей карты, в частности CVV или пин-код. Нельзя также передавать коды, которые приходят в сообщениях от банка и само содержание этих сообщений.

"Если кто-то посягает на эту информацию, с вероятностью в 99,99% − это мошенничество, − говорит Перцюх. − Людям необходимо повышать уровень своей цифровой грамотности, а во всех непонятных и подозрительных вопросах нужно обращаться к специалистам, в нашем случае, к банку".

Как советует Поремчук, если вы на эмоциях отдали свои данные и тут же спохватились, стоит сразу же звонить в банк: "Нужно моментально блокировать карту. Есть шанс, что вы сможете сделать это быстрее, чем человек на другом конце провода обналичит ваши деньги".

Если деньги уже пропали, можно обратиться в полицию. Но шансов, что мошенников отследят, а деньги вам вернут – немного. В то же время, если вы вовремя спохватились и не передали деньги мошенникам, обращаться к правоохранителям, чтобы предупредить остальные преступления, не имеет смысла, отмечает Перцюх:

"Суть вопроса в правовом поле. Если человеку кто-то звонит и что-то предлагает – до тех пор, пока человек не перечислил денег, нет прецедента. Даже если полиция отследит мошенника, она не сможет повлиять, ведь нет факта кражи, значить нельзя начать процессуальные действия".

В целом, неожиданные сообщения с подозрительных номеров лучше игнорировать и личные данные, особенно данные карты никому не сообщать. Стоит также помнить, если какой-то из политиков решит "поощрить" украинцев выплатами из госбюджета, он будет рассказывать об этом практически на каждом углу, а процедуру будут разъяснять все СМИ. Потому в таком деле лучше подождать и все проверить. Ведь за желанием получить 1000 грн можно потерять гораздо больше.