В Украине впервые за 20 лет изменят правила ремонта техники по гарантии

В Украине хотят изменить порядок ремонта по гарантии для технически сложных бытовых товаров. Кабмин уже подготовил новый порядок гарантийного ремонта (обслуживания).

Так, планируется заменить порядок, который действовал с 2002-го. Проект постановления Кабмина опубликован на сайте Министерства экономики Украины.

Так, гарантийный ремонт организуется безвозмездно, если на протяжении срока гарантии были обнаружены недостатки, которые возникли по вине продавца или производителя. Если их нельзя устранить на месте, то:

товар меняют на такой же самый;

покупка отменяется и деньги вернут покупателю;

товар отправят на ремонт по гарантии.

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"Если продавец (производитель) заявил, что ремонт товара экономически невыгоден для него, продавец (производитель) производит гарантийную замену товара на такой же товар или аналогичный, из числа имеющихся у продавца, возвращает ли средства потребителю. В таком случае потребитель возвращает товар с недостатком в соответствии с комплектацией, указанной в эксплуатационных документах", – говорится в тексте постановления.

Кроме того, производитель не несет ответственности за сам недостаток товара, если по результатам диагностики доказано, что недостаток возник вследствие нарушения потребителем правил и условий хранения.

Срок выполнения гарантийного ремонта – 14 дней с момента обращения потребителя к продавцу. Или же по договоренности сторон (на другой срок). За каждый день задержки выполнения гарантийного обслуживания сверх установленного срока потребителю выплачивается неустойка в размере 1% от цены товара.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Samsung оснащает смартфоны Galaxy Z Flip3 специальными датчиками-акселерометрами, которые фиксируют все случаи падения мобильного устройства. Делается это для того чтобы потом отказать клиенту в гарантийном бесплатном ремонте Galaxy Z Flip3, считает блогер под ником Tron.