В Украине возобновили масштабную помощь: как безработным получить по 100 тыс. грн

В Украине возобновили программу поддержки малого бизнеса. Безработным малообеспеченным выдадут 100,5 тыс. грн на собственное дело. Деньги можно будет не возвращать, если в течение трех лет открытый на полученные деньги малый бизнес заплатит налоги и взносы на сумму от 100,5 тыс. грн.

Видео дня

Об этом сообщают в пресс-службе Минсоцполитики. Государственная программа называется "Рука помощи", она действовала до полномасштабной войны, однако после ее приостановили. Чтобы принять участие в программе:

нужно быть безработным и малообеспеченным

;разработать фитнес-план;

не иметь судимости.

Все заявки рассмотрит специальная комиссия. В первую очередь ориентироваться будут на бизнес-план. После того, как деньги решат выделить, украинец должен будет в течение 30 дней зарегистрироваться в качестве физлица-предпринимателя. Полученные деньги можно будет потратить на оборудование, создание бизнеса.

Речь идет о малом бизнесе, которым могут заниматься самозанятые при минимальных инвестициях. Если не заплатить налоги и взносы на 100,5 тыс. грн, деньги придется вернуть в бюджет. Однако кредит предоставляют на три года и без процентов. По желанию деньги можно получать в течение всего периода, или же одной суммой по истечению трех лет.

Кроме того, важное условие для того, чтобы предпринимателю "простили" кредит - в первый год работы трудоустроить как минимум двух малообеспеченных сотрудников.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине переселенцы имеют право получить выплаты даже в том случае, если они не подавали дополнительное заявление. Для этого достаточно было предоставить заявление один раз, до 30 апреля 2022-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!