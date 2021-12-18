В Украине в январе могут быть перебои с поставками хлеба: производители предупредили о масштабных проблемах

В Украине в январе 2021-го из-за подорожания газа для хлебопекарной отрасли могут начаться перебои с поставками хлеба. Стоимость голубого топлива для них на начало следующего года составит 52 грн за кубометр. При этом резко поднять цены на хлебобулочные изделия не получится – уже подписаны контракты с ритейлерами. Как результат, некоторым предприятиям придется закрыться, или работать в убыток.

Об этом со ссылкой на заявление Ассоциации хлебопекарной отрасли сообщает издание ЭП. Всего в ассоциацию входят 85 предприятий. Они распространили среди СМИ письмо к президенту Владимиру Зеленскому. Просят дать возможность покупать газ по льготной цене, как это делают поставщики тепла и горячей воды.

"Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера", – написали в обращении.

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Речь идет о 10-12 млн кубометров газа в месяц. Отметим, что в своем производстве хлебопекарни используют газ. Из-за рекордного взлета цен на энергоресурсы себестоимость производства резко увеличилась. Это может привести либо к резкому подорожанию продукции, либо к закрытию части предприятий.

Кроме того, Украина может столкнуться с дефицитом качественной муки для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. По словам производителей, первые признаки его уже наблюдаются. Это может привести к серьезному подорожанию хлеба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году в Украине стремительно подорожал борщевой набор. В конце года за то, чтобы купить все необходимые ингредиенты, приходится платить в 2,6 раза больше, чем в декабре 2020-го.