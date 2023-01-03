В Украине в 2023-м изменили пенсионные правила: кому придется работать на 5 лет дольше

В Украине с 2023-го изменили требования для выходи на пенсию вовремя. При этом те украинцы, которые имеют меньше 20 лет стажа, вынуждены будут работать до 65 лет.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В законе прописано, что общий пенсионный возраст составляет 60 лет, но чтобы выйти на заслуженный отдых вовремя, на данный момент нужно иметь как минимум 30 лет стажа.

Для выхода на пенсию в 60 лет:

в 2023-м – от 30 лет;

в 2024-м – от 31 года;

в 2025-м – от 32 лет;

в 2026-м – от 33 лет;

в 2027-м – от 34 лет;

в 2028-м – от 35 лет.

Если вы не выполнили указанное требование, есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к своему 63-летию заработать хотя бы (зависимо от того, когда исполнится):

в 2023-м – от 20 до 30 лет;

в 2024-м – от 21 до 31 года;

в 2025-м – от 22 до 32 лет;

в 2026-м – от 23 до 33 лет;

в 2027-м – от 24 до 34 лет.

Увеличение требований к стажу продлится до 2027 года. Такое решение приняли как альтернативу общему повышению пенсионного возраста. И уже в 2027-м 45% украинцев в возрасте 60 лет пенсию не получат. Любой украинец уже сейчас может подсчитать, сможет ли он вовремя получить свою пенсию. Для этого нужно вычислить, какой стаж вы успеете заработать.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине части пенсионеров могут урезать размер выплат. Речь идет о тех людях, которые получают пенсии, трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд.

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