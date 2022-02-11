В Украине в 2022-м вырастут цены на квартиры: как изменится стоимость жилья

В Украине в 2022 году цены на жилье будут зависеть в первую очередь от стоимости энергоносителей, инфляции и геополитической ситуации. Как говорит эксперт по финансированию в отраслях недвижимости и девелопмента Юлия Ступина, участники рынка сошлись во мнении: в этом году резкого подорожания квартир на первичке не должно быть. Рост цен вряд ли превысит 15-20%.

Эксперт отмечает, что в 2021-м существенно выросла себестоимость строительных материалов из-за удорожания энергоносителей. Об этом Ступина рассказала для "Сегодня".

"В частности, стоимость кирпича и блоков в Украине повысилась на 30%, металла – на 43%. В этом году такого прыжка уже не должно быть", – говорит специалист. Она отмечает, что курс доллара также влияет на стоимость жилья.

По словам Ступиной, сейчас, с учетом колебаний валюты и ставок с депозитами, украинцы будут меньше вкладывать средства в банки под 1-3% в валюте и до 7% в национальной гривне. Граждане будут инвестировать в приобретение жилья.

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"Делают это не только с целью перепродать, но и с целью сдавать впоследствии это жилье в аренду. Доходная арендная ставка составляет 12-15% в год, а срок увеличения инвестиций в 2 раза – до 7 лет", – резюмирует эксперт.

Ступина говорит, что спрос на квартиры по сравнению с таким же периодом 2021 года сократился на 20%. Среди ключевых причин:

продолжительный период праздников и связанные с ним отпуска;

сообщения о внешней военной агрессии против Украины;

экономические последствия от внешнего напряжения;

новая волна COVID-пандемии;

сокращение платежеспособного спроса;

временный отток иностранных капиталов и ослабление гривни.

Напомним, рост цен на жилье в Украине в 2021 году составил около 25–30%. Больше всего квартиры подорожали в больших городах – Киеве, Днепре, Харькове, Одессе. В городах поменьше рост стоимости не был так значителен.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, спрос на новые квартиры в Киеве существенно сократится уже к апрелю 2022 года. По прогнозам, он снизится на 30-40%. Это может привести к остановке многих строительств, уже названа причина. Но сокращение активности потенциальных покупателей не будет означать их полный отказ от покупки жилья