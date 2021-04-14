В Украине ужесточили наказание виновникам пожаров: грозят тюрьма и большие штрафы

В Украине ужесточили ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, в частности – ввели за это уголовную ответственность.

Соответствующие законы в среду, 14 апреля, подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте.

Один из документов – закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности" №1366-IХ.

Он вносит изменения в ст. 270 УК, согласно которым:

вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности;

за нарушения, повлекшие аварии и вред здоровью людей или имуществу, предусматривается уголовная ответственность – от штрафа (1000–4020 необлагаемых минимумов доходов граждан) вплоть до лишения свободы на срок до трех лет;

за заведомо ложный вызов пожарных, скорой или других аварийно-спасательных формирований увеличили штраф – от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-3400 грн), тогда как ранее он составлял 3-7 минимумов (51-119 грн).

Президент также подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности" №1367-IX. Что он меняет:

вводится административная ответственность за создание препятствий для деятельности должностных лиц ГСЧС, в том числе связанной с проведением проверок в сфере пожарной и техногенной безопасности.

за такое нарушение предусмотрено штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн);

протоколы о нарушении по этой статье смогут составлять полицейские и должностные лица ГСЧС.

предоставлена ​​возможность полицейским проводить административное задержание для установлению личности правонарушителя в случае препятствования деятельности спасателей.

Указанные законы вступают в силу на следующий день после опубликования.

Как ранее писал OBOZREVATEL: