В Україні посилили покарання винуватцям пожеж: загрожують в'язниця і великі штрафи

Дар'я Дурова Особисті фінанси 23:50, 14.04.2021 Оновлено: 23:57, 14.04.2021

В Україні посилили відповідальність за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки, зокрема – ввели за це кримінальну відповідальність.

Відповідні закони в середу, 14 квітня, підписав президент Володимир Зеленський. Про це повідомила пресслужба Офісу президента на офіційному сайті.

Один із документів – закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки" №1366-IХ.

Він вносить зміни до ст. 270 КК, згідно з якими:

  • вводиться кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки;

  • за порушення, що призвели до аварії та шкоди здоров'ю людей або майну, передбачається кримінальна відповідальність – від штрафу (1000–4020 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) аж до позбавлення волі на строк до трьох років;

  • за свідомо неправдивий виклик пожежників, швидкої або інших аварійно-рятувальних формувань збільшили штраф – від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-3400 грн), тоді як раніше він становив 3-7 мінімумів (51-119 грн).

Президент також підписав закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок із питань пожежної та техногенної безпеки" №1367-IX. Що він змінює:

  • вводиться адміністративна відповідальність за створення перешкод для діяльності посадових осіб ДСНС, зокрема й пов'язаної з проведенням перевірок у сфері пожежної та техногенної безпеки.

  • за таке порушення передбачено штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн);

  • протоколи про порушення за цією статтею зможуть складати поліцейські і посадові особи ДСНС.

  • надано можливість поліцейським проводити адміністративне затримання для встановлення особи правопорушника в разі перешкоджання діяльності рятувальників.

Зазначені закони набувають чинності на наступний день після опублікування.

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