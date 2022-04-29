В Украине упростили право регистрации безработных: как получить помощь

В Украине Кабинет министров принял решение упростить процедуру регистрации безработных. Если раньше Государственная служба занятости требовала документ об образовании, трудовую книжку, военно-учетный документ, то теперь можно пройти регистрацию с помощью Дії.

Об этом Министерство экономики сообщило на своем официально канале в Telegram. Такое решение приняли для того, чтобы украинцы, которые вынуждены были мигрировать внутри страны, смогли без документов получать помощь по безработице.

"Правительство упрощает регистрацию в Государственной службе занятости украинцев, потерявших работу во время действия военного положения. Лица, не имеющие полного пакета документов для подачи заявки, смогут стать на учет по безработице по упрощенной процедуре – через приложение или портал Дія. Речь идет о подаче заявления в электронной форме без учета документов об образовании, трудовой книжке, военно-учетном документе и т.д", – говорится в сообщении.

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Кабинет министров выделил 1,2 миллиарда гривен из резервного фонда. В министерстве также отметили, что главной задачей является минимизация безработицы. Для этого идет работа о релокации предприятий. Кроме того, украинским предпринимателям будут компенсировать 6,5 тыс. грн в том случае, если будут нанимать переселенцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше нашли работу 77 тыс. беженцев из Украины. Большинство из них – женщины. Львиная доля (47,5%) нашла простую физическую работу.