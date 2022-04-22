В Польше нашли работу десятки тысяч украинских беженцев: какую работу предлагают

В Польше нашли работу 77 тыс. беженцев из Украины. Большинство из них – женщины. Львиная доля (47,5%) нашла простую физическую работу.

Об этом сообщила компания Gremi Personal. Еще 14,1% трудоустроенных нашли работу на промышленных предприятиях, 10,3% – в сфере услуг и торговли. Кроме того, 8,5% стали офисными работниками и только 4% – специалисты.

"Такой результат оценивают в министерстве как хороший, поскольку большинство приезжих из Украины составляют дети, часть уже вернулась домой, а часть работает дистанционно из Польши. Наибольшее количество трудоустроенных – в промышленно развитых воеводствах: Мазовецком с центром в Варшаве, Нижнесилезском с центром во Вроцлаве, Малопольском с центром в Кракове и Поморском с центром в Гданьске", – говорится в сообщении.

Видео дня

Анна Джоболда, эксперт рынка труда, отмечает, что часто женщины сознательно выбирают физическую работу, чтобы иметь возможность психологически переключиться после пережитых ужасов войны. "В конце апреля-начале мая в Польше стартует "высокий сезон" в пищевом производстве, торговле и логистике, туризме и HoReCa, который увеличит количество вакансий для украинских женщин", – отмечает эксперт.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше из-за самой масштабной со времен Второй мировой войны миграции на рынке труда возник кризис. С одной стороны из страны уехали украинские мужчины, а с другой – приехало несколько миллионов образованных женщин. Работу для них найти не могут, города переполнены, а вакансии остаются незакрытыми.