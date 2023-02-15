В Украине с начала 2023-го профинансировали на выплату субсидий и льгот более 5 млрд грн - ПФУ

В Украине на 14 февраля профинансировали уже 5,2 млрд грн на выплату жилищных субсидий и льгот. На пенсионные выплаты с начала года было выделено 27,5 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины в Facebook 15 февраля. "По состоянию на 14 февраля профинансировано 27,5 млрд грн – на пенсионные выплаты, в том числе 6,6 млрд грн – на выплату пенсий через АО "Укрпочта" (по сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 13 февраля доставлено 66,6% профинансированных сумм), 20,9 млрд грн – через уполномоченные банки (на счета пенсионеров зачислено 100% профинансированных сумм)", – говорится в сообщении.

Как отмечается, было профинансировано 1687,5 млн грн на страховые выплаты. В том числе 788,9 млн грн – на оплату больничных.

В Пенсионном фонде добавили, что в феврале уже было предоставлено 484 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы ПФУ.

Ранее сообщалось, что в Украине ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут оформить субсидию как в приложении Действие, так и обратившись в специализированные госорганы. Помощь оказывается по месту фактического проживания лица, однако заключение договора аренды жилья не требуется.

Об этом сообщается на Правительственном портале. ВПЛ следует обращаться:

в центры предоставления админуслуг;

к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

OBOZREVATEL писал ранее, что в стране в январе 2023 года изменились правила выплаты субсидий и льгот на оплату коммуналки. Реформа по их монетизации началась еще в 2019 году и теперь была завершена. Поэтому вся помощь теперь предоставляется исключительно в наличной форме.

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