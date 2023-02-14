Как украинским ВПЛ оформить жилищную субсидию: перечень документов
В Украине ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут оформить субсидию как в приложении Дія, так и обратившись в специализированные госорганы. Помощь предоставляется по месту фактического проживания лица, однако заключение договора аренды жилья не требуется.
Об этом сообщается на Правительственном портале. При этом состав семьи следует указывать в декларации.
Куда следует обращаться ВПЛ?
- в центры предоставления админуслуг;
- к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;
- в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Также жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов :
- портал Дія;
- вебпортал Пенсионного фонда Украины;
- мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (доступно для Android и IOS).
Какие документы должны иметь ВПЛ для получения субсидии?
- Заявление о назначении субсидии (по установленной форме);
- право на доходы и расходы (по установленной форме);
- данные о жильцах семьи;
- паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- справка, подтверждающая статус внутриперемещенного лица.
Размер финансовой помощи ВПЛ зависит от цены на коммуналку, которыми пользуется семья, а также от уровня ее доходов. Но пособие на жительство не учитывается в совокупном доходе при назначении жилищной субсидии.
OBOZREVATEL сообщал, что в Украине одна из самых популярных причин для отказа в выплате субсидии – долг по коммуналке. Чтобы помощь не продлили, достаточно иметь задолженность в размере 680 грн.
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