Как украинским ВПЛ оформить жилищную субсидию: перечень документов

В Украине ВПЛ (внутренне перемещенные лица) могут оформить субсидию как в приложении Дія, так и обратившись в специализированные госорганы. Помощь предоставляется по месту фактического проживания лица, однако заключение договора аренды жилья не требуется.

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Об этом сообщается на Правительственном портале. При этом состав семьи следует указывать в декларации.

Куда следует обращаться ВПЛ?

в центры предоставления админуслуг;

к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества;

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Также жилищную субсидию можно оформить в электронной форме, выбрав один из сервисов :

портал Дія;

вебпортал Пенсионного фонда Украины;

мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (доступно для Android и IOS).

Какие документы должны иметь ВПЛ для получения субсидии?

Заявление о назначении субсидии (по установленной форме); право на доходы и расходы (по установленной форме); данные о жильцах семьи; паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП); справка, подтверждающая статус внутриперемещенного лица.

Размер финансовой помощи ВПЛ зависит от цены на коммуналку, которыми пользуется семья, а также от уровня ее доходов. Но пособие на жительство не учитывается в совокупном доходе при назначении жилищной субсидии.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине одна из самых популярных причин для отказа в выплате субсидии – долг по коммуналке. Чтобы помощь не продлили, достаточно иметь задолженность в размере 680 грн.

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