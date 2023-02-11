Правила для льгот и субсидий изменились: что важно знать украинцам

В Украине в январе 2023 года изменились правила выплаты субсидий и льгот на оплату коммуналки. Реформа по их монетизации началась еще в 2019 году и теперь была завершена. Поэтому вся помощь отныне предоставляются исключительно в денежной наличной форме.

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Речь идет о выплатах, которые украинцы получат в феврале за январь. Об этом сообщило Министерство соцполитики.

По сути, это означает, что Ощадбанк больше не будет проводить часть оплаты за коммуналку вместо льготника. Субсидиант сначала получает деньги на отдельный счет, а потом самостоятельно оплачивает полную платежку.

"Льготники, которые получат льготу в денежной наличной форме, обязаны самостоятельно платить ежемесячно стоимость фактически потребленной услуги с учетом суммы выплаченной им льготы", – объяснили в министерстве.

Для тех, кто получат субсидии и льготы в форме "живых денег" до декабря-2022, ничего не меняется. Средства по-прежнему будут поступать на счета в банках или для выплаты через "Укрпочту". Способ получения выбирает сам субсидиант.

В то же время, многие пенсионеры до декабря получали льготы в безналичной форме. Теперь средства на оплату коммуналку им будут переводить на пенсионные банковские карточки. Также есть возможность получать выплату на почте вместе с пенсией.

Тем, кто получал безналичные субсидии и при этом не является пенсионером, деньги за субсидию (льготу) переведут на счет в Ощадбанке. Такой счет откроет Пенсионный фонд, после чего получателю нужно будет обратиться в банк и заключить договор на обслуживание счета.

При этом счет можно будет понести и в другой банк, а также на "Укрпочту". Для этого придется обратиться в Пенсионный фонд, лично или онлайн через веб-кабинет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что ряд граждан Украины имеет право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер льгот разный – от 25% (дети войны) до 100% (в частности, ветераны).

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